L'Eredità, Martina Crocchia campionessa sex symbol: le foto della modella che ha vinto 26 mila euro

Martina Crocchia è la grande protagonista de L'Eredità, programma di Rai1 che va in onda prima del tg delle ore 20, di questa prima parte di marzo. La bella campionessa ha conquistato il trono anche nell'ultima puntata in onda il 16 marzo 2021 dove è riuscita a portare a casa altri 8 mila euro che portano il suo bottino personale (complessivo) a oltre 26 mila euro. Una cifra che giorno dopo giorno comincia a diventare discreta, ma soprattutto è arrivata la gloria per Martina sul piano della popolarità: un personaggio davvero. E per molti, che non lo nascondono affatto sui social nei vari commenti al programma condotto da Flavio Insinna,

L'Eredità, Martina per la settima volta campionessa: ma niente soldi. Alla Ghigliottina sbaglia l'Età

un personaggio. Martina Crocchia è insomma, vincente e sensuale. Ha 39 anni che ha compiuto nell'apice della sua visibilità in tv, proprio il 9 marzo scorso. Martina è di Roma e di professione è una pole dancer. Insegna la pole dance in una scuola di danza. Martedì 16 marzo Martina Crocchia ha vinto anche alla sua quinta Ghigliottina consecutiva. Le parole che componevano l’ultimo gioco de L’Eredità erano: Sognatore, Tornare, Elezioni, Carro e Morale.

Martina vince alla Ghigliottina 4.375 euro: la campionessa de L'Eredità senza rivali

La risposta corretta era Vincitore (lei lo ha scritto addirittura con un punto esclamativo) e Martina si è aggiudicata un montepremi di 8.125 euro che aggiunto alla somma conquistata precedentemente. Così è arrivata alla cifra di 26.875 euro. Il profilo ufficiale di Martina Crocchia, campionessa proveniente da Roma, è: @sogna_aurora. Un profilo Instagram "frequentato", fatto anche di foto e video del programma L'Eredità, nel quale però appaiono anche diverse immagini di Martina al lavoro. Foto dove sensualità e capacità si fondono. Stasera la vedremo di nuovo in tv su Rai1 in una nuova puntata de L'Eredità. Un titolo da difendere e nuovi numeri da mostrare.

L'Eredità, Martina ancora campionessa vince 8 mila euro. Cosa aggiunge nella risposta

