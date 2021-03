"Novecento", omaggio di Rai Movie a Bertolucci e poi l'altro capolavoro "Ultimo tango a Parigi"

16 marzo 2021 a

Omaggio a Bernardo Bertolucci, oggi 16 marzo 2021. Perché il 16 marzo avrebbe compiuto ottant’anni. Così Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) ricorda uno dei maggiori cineasti del cinema internazionale, nel giorno del suo compleanno, con due suoi capolavori.

Stasera martedì 16 marzo alle ore 21.10, in versione integrale e in modalità doppio audio, si comincia con “Novecento”, cinque ore di film che attraversano la storia d’Italia. Vite parallele e intrecciate di Olmo, erede di una grande proprietà in Emilia e Alfredo, figlio di un contadino che vi lavora. Le vite private dei due incrociano gli eventi della Storia, i primi scioperi nei campi, le due guerre mondiali, l’ascesa e la caduta del fascismo, il 25 aprile del 1945, giorno che chiude e conclude il film con immagini memorabili. Un grandioso affresco storico e melodrammatico con le bellissime musiche di Ennio Morricone e con un cast eccezionale: Robert De Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Donald Sutherland, Alida Valli, Dominique Sanda, Sterling Hayden, Stefania Sandrelli, Werner Bruhns, Ellen Schwiers e Laura Betti.

A seguire verrà messa in onda la versione restaurata e non censurata di “Ultimo tango a Parigi”, il film manifesto di Bernardo Bertolucci. Un film che - ricorda la Rai in una nota di presentazione della pellicola di questa sera su Rai Movie - che, nel 1972, fece enorme scalpore in tutto il mondo al momento della sua uscita nelle sale. In due parole la trama del film. La pellicola racconta l’incontro di Paul e Jeanne, interpretati da Marlon Brando e Maria Schneider. La loro relazione, nata in un appartamento in affitto che i due casualmente si trovano a visitare insieme, si trasforma in un vortice di passione, amore e distruzione. Attori straordinari per un film che ha fatto discutere e che ancora oggi riesce a farlo.

