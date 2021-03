"Robin Hood - L'origine della leggenda", su Rai4 la parte del mito trascurata dai film

16 marzo 2021 a

a

a

Va in onda stasera, martedì 16 marzo alle 21.20 su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) un classico dell’immaginario avventuroso rivisitato in chiave action,. Parliamo del film “Robin Hood - L’origine della leggenda”. Una pellicola molto originale che svela una parte del mito di Robin Hood, mai affrontato nei film. Ma andiamo per ordine.

Stasera in tv 22 giugno "Robin Hood" di Ridley Scott. Con Russell Crowe

Il film che vederemo stasera in televisione è interpretato dalla star della saga fumettistica Kingsman, Taron Egerton, Robin Hood è un giovane lord inglese che risponde al nome di Robin di Loxley, impegnato sul campo di battaglia durante la cosiddetta Crociata dei Re. Prima di far ritorno alla sua terra, Robin fa la conoscenza di un guerriero saraceno che lo salva da morte certa e decide di accompagnarlo nel viaggio di ritorno verso la sua contea sulla quale ora spadroneggia il malvagio sceriffo di Nottingham. Robin, affiancato dal suo amico guerriero e da alcuni ribelli confinati nei boschi, guiderà una rivolta contro lo sceriffo e il suo esercito.

"Stasera tutto è possibile", ospiti super per Stefano De Martino nella nuova puntata

Diretto dal regista vincitore di un BAFTA Otto Bathurst, il film - come anticipato ad inizio di presentazione - propone a un pubblico giovane il mito di Robin Hood donandogli una veste affine a quella dei moderni cinecomics e cercando di esplorare quella parte della leggenda solitamente trascurata dalle trasposizioni cinematografiche, ovvero gli anni che hanno preceduto la trasformazione di Robin di Loxley nell’eroico Robin Hood.

Nel cast, affianco a Taron Egerton, troviamo Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson e la star di 50 sfumature Jamie Dorman. A seguire viene annunciata dalla Rai attraverso una nota, una nuova puntata di “Wonderland” il magazine di Rai4 che questa settimana sarà interamente dedicato al mitico Captain America, il più patriottico dei supereroi Marvel che quest’anno spegne ben 80 candeline. Una serata particolarmente ricca su Rai4 quella di questa sera e dedicata a un pubblico giovane.

Su Rai 2 l'ultimo film sul mito di Robin Hood

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.