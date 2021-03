L'Eredità, Martina ancora campionessa vince 8 mila euro. Cosa aggiunge nella risposta

16 marzo 2021 a

L'Eredità di oggi, martedì 16 febbraio 2021. Il programma di Rai1 che anticipa il tg delle ore 20, ha visto come campionessa ancora Martina che è andata quindi alla Ghigliottina. La prova finale è stata affrontata con una dote importante: 130 mila euro di eredità. Soldi che si sono ridotti di molto alla Ghigliottina. In palio ci sono 8.125 mila euro. Le cinque parole da legare con una parola che è la soluzione, sono state le seguenti:"sognatore, tornare, elezioni, carro, morale".

Martina campionessa per la sesta volta all'Eredità. Ma alla Ghigliottina è ancora sfortunata

Martina risponde (scrivendo la soluzione sul cartoncino da mostrare al pubblico) "vincitore!". "Un po' come te stasera?" dice il conduttore Flavio Insinna che tradisce la risposta esatta. E scatta il brindisi. Con questo successo di poco più di 8 mila euro, Martina ha vinto complessivamente oltre 26 mila euro con la partecipazione al gioco di Rai1. Un bel bottino portato a casa dalla concorrente. E Insinna grida "Brava!". Lei saluta la mamma e il conduttore annuncia l'edizione delle ore 20 del tg1.

L'Eredità, Martina per la settima volta campionessa: ma niente soldi. Alla Ghigliottina sbaglia l'Età

Al Triello (la prova che anticipa La Ghigliottina, erano andati Elisabetta, Filippo e Martina. "Professore, avvocato, ci riproverete domani", ha detto Flavio Insinna dopo che i due sono stati battuti da Martina. Gli esperti del gioco non avranno avuto difficoltà nel centrare la risposta esatta e un mezzo colpo di scena, una sorta di esitazione, c'è stata quando accanto alla soluzione individuata, Martina ha posto un punto esclamativo: "vincitore!". La risposta è ovviamente senza punto esclamativo ma la sostanza è invariata e la concorrente può festeggiare un'altra serata di gloria nell'Eredità che continua ad appassionare un vasto pubblico. Fan affezionati che ormai hanno in Martina un personaggio oltre che una campionessa, in virtù della frequenza con la quale arriva a laurearsi campionesse e, ultimamente, anche a vincere come successo in questa occasione con gli 8 mila euro.

Martina vince alla Ghigliottina 4.375 euro: la campionessa de L'Eredità senza rivali

