Maria De Filippi, "Uomini e Donne" e "Amici" non vanno in onda giovedì 18 marzo: ecco perché

I programmi di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici, non andranno in onda giovedì 18 marzo 2021.La notizia viene data dal sito specializzato davidemaggio,it che fornisce anche dei dettagli sul perché della mancata messa in onda dei due programmi di Canale5.

Il 18 marzo ricorre infatti la Giornata Nazionale per le vittime del Covid ma essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è la possibilità di inserire un ricordo. Sarebbe stata "rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte", quindi c'è lo stop a questi programmi. Non c’entra nulla la querelle DeFilippi-Mediaset/Durso sulla scelta di dare uno stop ai due programmi.

Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane erano arrivate al programma della domenica, a Live – Non è la d’Urso. Quindi c'era stato l'annuncio da parte della società di Maria De Filippi di intentare una causa legale nei confronti dell'attore. L'ex di Antonella Elia aveva dichiarato di aver seguito un copione a Temptation Island.

"A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di "Live-Non è la D’Urso", Mediaset - è stato affermato in una nota - comunica di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e per questo conferma di aver avviato un’azione legale nei confronti del Delle

Piane. Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d’Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle

Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta".

Intanto, Temptation Island pubblica i video che incastrano Pietro Delle Piane mentre bacia la single Beatrice tradendo di fatto Antonella Elia. Filmati che non sono mai stati mandati in onda. Un caso che è davvero aperto e che fa discutere,

