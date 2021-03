Anna Tatangelo, ancora foto hot e 16 milioni di motivi per festeggiare

16 marzo 2021 a

Abbigliamento da Cenerentola (lei lo definisce così), anfibi ai piedi e il prosperoso seno in bella evidenza, così come le gambe. Anna Tatangelo pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram (1.7 milioni di follower) foto che mettono ancora una volta in bella evidenza la splendida forma fisica e il suo sex appeal.

Ormai è una delle protagoniste del seguitissimo e amato social e tutte le volte le sue immagini sono sommerse da like e commenti positivi, come accade anche in questa circostanza. La cantante e conduttrice televisiva, tra l'altro, stavolta ha 16 milioni di buoni motivi per festeggiare e sorridere. Sono proprio oltre 16 milioni, infatti, le visualizzazioni del video ufficiale Guapo feat. Geolier, un brano che è molto piaciuto ai suoi fan e che su youtube ha anche ottenuto oltre 90 mila pollici verso l'alto.

E' sicuramente un periodo importante per l'artista che passato lo striscione dei 34 anni, è ormai considerata un vero e proprio punto di riferimento della musica italiana. Del resto con sette album di inediti e una raccolta, oltre un milione e mezzo di dischi venduti e otto partecipazioni al Festival di Sanremo è davvero una delle voci femminili italiane più seguite e amate. Negli ultimi tempi è stata bravissima anche nell'esaltare ancora di più la sua femminilità, al punto che c'è chi è arrivato a definire una vera e propria statua l'ex di Gigi D'Alessio che in questo momento risulta ufficialmente single, anche se di recente non sono mancate le solite indiscrezioni su un nuovo presunto amore. E' stato indicato Livio Cori, rapper di successo, napoletano, giovane artista classe 1990. Notizia che la stessa Anna ha duramente criticato. Di certo c'è che il rapporto con Giggi D'Alessio resterà comunque forte, come ha spiegato lei stessa al Corriere della Sera: "E' un pilastro della mia vita e lo resterà. Io ci sarò sempre per lui e lui per me".

