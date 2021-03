Valeria Graci, l'amore tormentato con l'ex compagno Simon. Insieme hanno avuto un figlio

16 marzo 2021 a

a

a

Valeria Graci è una delle comiche più simpatiche della televisione. Si è fatta conoscere in tv quando faceva parte del duo Katia e Valeria, partecipando a programmi di successo come Colorado e Zelig. Ma dal 2002 la sua carriera è proseguita da sola. Si è separata da Katia Follesa, con cui ha mantenuto uno splendido rapporto di amicizia poi ha partecipato a Striscia la Notizia e nel 2019 a Io e Te di Pierluigi Diaco.

Rispetto alla sua vita privata è stata sempre molto riservata. Nel 2012 ha avuto un figlio. In seguito la coppia si è separata. Una storia molto tormentata che è rimasta sempre lontana dai riflettori. Tuttavia la comica in una recente intervista a Verissimo ha parlato delle difficoltà incontrate in quegli anni: “Non ne avevo mai parlato prima. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta”. La comica ha parlato di pressioni psicologiche: “Mi sono innamorata perdutamente e ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro: nostro figlio. Le storie possono finire ma a volte c’è una non accettazione della fine di un amore. Tutte le coppie litigano, ma quando si usano determinate parole si supera il limite. Mi sentivo dire di essere una nullità, sono parole che lacerano dentro. Ho avuto il timore di non sentirmi sicura. Per una come me, abituata a vivere da sola da quando avevo 18 anni, è stata tostissima. Sono ritornata a stare con i miei genitori a Roma. Loro sono separati da quarant’anni ma si sono riuniti sotto lo stesso tetto per proteggermi”.

Madalina Ghenea e i calciatori. Da Boateng alle voci smentite di un flirt con Zaniolo

Questa sera, 14 marzo, la comica sarà ancora protagonista dello show Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino. L'appuntamento per tutti gli appassionati è su Rai 2 alle 21.20.

"Stasera tutto è possibile", ospiti super per Stefano De Martino nella nuova puntata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.