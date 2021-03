Madalina Ghenea e il pallone. Dal fidanzamento con Boateng al flirt smentito con Zaniolo

16 marzo 2021 a

Spesso protagonista del gossip, Madalina Ghenea è una delle modelle più in vista sui social. Le sue storie d'amore, vere o presunte tali, attirano sempre la curiosità di milioni di suoi seguaci. La modella romena, 34 anni da compiere ad agosto, recentemente ha infiammato il gossip per una sua presunta storia con il giovane calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. Lei tuttavia ha smentito tutto facendo scrivere i suoi avvocati.

Madalina Diana Ghenea nasce in Romania nel 1987. Da sempre ha una grande passione per la danza e per la musica. Ha studiato per ben 7 anni pianoforte per poi, a soli 15 anni, dare il via alla sua carriera nel mondo della moda arrivando a Milano e sfilando per Gattinoni. Il grande successo è arrivato quando ha girato uno spot pubblicitario con Raoul Bova. Poi è stata protagonista anche del videoclip Il tempo tra di noi di Eros Ramazzotti e del Calendario Peroni. Negli anni ha partecipato a diversi film: I soliti idioti: Il film, Youth: La giovinezza e Zoolander 2. Per le serie Tv ha interpretato il ruolo di Dorotea Malatesta nella serie I Borgia.

"Stasera tutto è possibile", ospiti super per Stefano De Martino nella nuova puntata

E' stata fidanzata per circa un anno con il calciatore Kevin Prince Boateng. Successivamente è stata legata a due attori di Hollywood: Gerard Butler e Michael Fassbender. Dal 2016 al 2019 è stata fidanzata con Matei Stratan. La coppia nel 2017 ha avuto anche una figlia, Charlotte Stratan. Nel dicembre del 2020 si è parlato di un suo presunto flirt con il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo che aveva appena lasciato la sua fidanzata Sara Scaperrotta che aspetta un bambino da lui. La modella, però, ha smentito categoricamente la loro love story tramite un comunicato stampa ufficiale, redatto dai suoi legali.

La modella sarà tra le protagoniste oggi, 16 marzo, della puntata di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino su Rai 2 a partire dalle 21.20.

