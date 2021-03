Gianluca Fubelli, la fine della storia tra Scintilla ed Elena Morali a un passo dal matrimonio

16 marzo 2021 a

Gianluca Fubelli, in arte scintilla, è uno dei comici italiani più brillanti. Gli italiani hanno imparato a conoscerlo grazie alla grande popolarità con la sua partecipazione a Colorado. Nato a Roma, classe 1973, prima di diventare famoso come comico nel piccolo schermo sia come odontotecnico sia come animatore in alcuni villaggi turistici. In alcune interviste ha rivelato di essere stato bocciato per due volte alle medie e di aver sempre detestato la scuola. uno dei suoi migliori amici è Paolo Ruffini.

Per quanto riguarda la sua sfera privata è stato legato per anni a un'altra protagonista del mondo dello spettacolo. Si tratta della showgirl Elena Morali, ex concorrente della seconda edizione de La Pupa e il Secchione. I due si erano conosciuti proprio sul palcoscenico di Colorado, ma la loro storia è finita male. Si sono lasciati proprio quando stavano per sposarsi. Infatti Elena Morali, rientrata da l'Isola dei famosi lasciò il comico rivelando di aver baciato Marco Ferri, figlio dell'ex stopper dell'Inter Riccardo durante la partecipazione al reality. Dopo un periodo di burrasca tra i due sembravano essersi messe a posto le cose, invece poi la storia è finita definitivamente.

Inoltre la Morali, ospite della puntata di Pomeriggio Cinque, ha ammesso di essere stata contemporaneamente sia con Scintilla, sia con il produttore Daniele Di Lorenzo. Scoppiata a piangere, ha chiesto scusa ai genitori di Fubelli: “Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori". Insomma una storia d'amore che è finita veramente male con una serie di tradimenti e strascichi in tv che hanno fatto impazzire gli appassionati di gossip. Lui, Scintilla, ha continuato nonostante tutto il suo mestiere. Che è quello del comico. Dunque far ridere.

Oggi, 16 marzo, sarà tra i protagonisti della puntata di "Stasera tutto è possibile", la trasmissione condotta da Stefano De Martino su Rai due alle 21.20.

