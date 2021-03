Uomini e Donne. lo spogliarello di Sabina Ricci sconvolge tutti | Video

16 marzo 2021 a

Uomini e Donne di oggi, martedì 16 marzo 2021. La trasmissione si è appena conclusa con la messa in onda della sfilata femminile. Il dating show del pomeriggio condotto da Maria De Filippi, ha visto le dame del Trono Over sfilare nella passerella allestita in studio. "Scacco al re, sedotto e conquistato" è il tema della sfilata. Accanto all'immancabile sfida dialettica fra Gemma Galgani e l'opinionista Tina Cipollari, ecco che a conquistare lo studio e il pubblico a casa è stata la sfilata di Sabina Ricci.

La bionda dagli occhi di ghiaccio alla fine ha vinto la sfilata con una interpretazione che ha conquistato diversi "10" da parte della giuria maschile e ha trovato i favori proprio di Tina Cipollari. Alla fine dell'esibizione di Sabina nel programma pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset (va in onda dal lunedì al venerdì), Tina Cipollari ha esclamato: "Voglio vedere che voti date, se non è stata sexy questa...", riferendosi alla sfilata di Sabina che si è esibita in uno spogliarello sensuale davanti a una sedia e con la visuale "oscurata". Trasparenze giudicate di grande classe con le palette che si sono alzate da parte della giuria maschile.

Maria De Filippi a un certo punto esclama: "Che cosa hai scritto", e dietro il voto 10 di uno dei giurati è comparsa questa scritta che per un attimo è finita a favore di telecamere: "Che Dio benedica la donna che ti ha creata" (è lo stesso protagonista a rispondere all'invito di Maria). Sabina in passerella si ricompone e ringrazia tutti. Poi va a sedersi: "Mi fate emozionare". Sexy e spigliata alla fine trova voti altissimi, uno spogliarello che ha "sedotto" tutti nel programma di Maria De Filippi in una puntata ricca di siparietti.

