Maurizio Casagrande, l'amore per Tiziana De Giacomo sbocciato sul set

Maurizio Casagrande è uno degli attori più simpatici e apprezzati del panorama italiano. Simpaticissimo, gli italiani hanno imparato ad apprezzarlo in film e serie tv. Maurizio Casagrande, figlio d’arte del celebre attore Antonio, è nato a Napoli il 4 novembre 1961. Il suo esordio risale al 1998, quando è stato diretto da Vincenzo Salemme ne L’Amico del Cuore. Negli anni successivi, sono arrivate numerose altre pellicole. Tra queste è possibile citare, sempre per la regia di Salemme, il film Amore a Prima Vista e la pellicola A Ruota Libera. Il suo talento è stato notato anche da altri registi come Tartaglia che l’ha voluto nel film La valigia sul letto o Costella che l’ha scelto per Baciato dalla Fortuna. Con Neri parenti è stato protagonista di Natale da Chef.

Nella vita privata l'attore è legato a Tiziana De Giacomo, anche lei attrice. Il loro amore è sbocciato sul set. Classe 1983, è un’attrice italiana che che si è vista spesso al cinema e in tv, diretta anche dal marito. Ma i suoi inizi sono legati alla moda, in particolare i concorsi di bellezza come quello di Miss Italia di cui è addirittura stata finalista nell’edizione 2009. Nel 2011 inizia la collaborazione artistica con il marito recitando anche in numerosi film e spettacoli teatrali. I due fanno coppia fissa da circa dieci anni, non hanno figli, e che molto scalpore fece, come avviene di solito, la differenza di età. Tiziana De Giacomo, infatti, anche lei nata a Napoli come l’attore, ha 20 anni in mento di lui. La loro unione si è cementata anche grazie alla solida collaborazione sul palcoscenico e nel set. Maurizio Casagrande ama dirigere e spesso la predilige nei suoi film.

L'attore sarà tra gli ospiti questa sera, 16 marzo, della trasmissione Stasera tutto è possibile condotta da Stefano Di Martino su Rai 2 a partire dalle 21.20.

