Oroscopo del Corriere di mercoledì 17 marzo 2021: le previsioni segno per segno

Oroscopo del Corriere di mercoledì 17 marzo 2021, le previsioni delle stelle per la giornata segno per segno

ARIETE

Cercate di contenere il vostro spirito polemico perché potreste ferire le persone senza rendervene conto. Cercate di tranquillizzarvi.

TORO

Per alcuni l’amore non è un argomento molto bello da trattare ultimamente. La vostra immaturità sta uscendo e il partner lo percepisce.

GEMELLI

State attenti a non pren-dere il giro chi vi ama o chi vi vuol bene. Presto o tardi la verità comunque verrà a galla e sarà difficile difendersi...

CANCRO

La voglia di evadere dalla quotidianità deve essere messa a freno perché ci sono ancora delle questioni da risolvere. Un po’ di pazienza.

LEONE

Siete in una fase di revisione della vostra vita e questo vi rende leggermente nervosi e poco concentrati. Parlatene con chi avete accanto.

VERGINE

L’amore vola alto in questa giornata soprattutto per i single che hanno voglia di incontrare l’anima gemella. Lasciatevi andare.

BILANCIA

La strada verso l’amore può essere molto tortuosa. Ma in fondo a voi va bene così: non siete fatti per le cose troppo lineari.

SCORPIONE

Molti tendono a scambiare la vostra caparbietà per arroganza ed egoismo. Dimostrate loro che non è così, ma siete solo molto determinati.

SAGITTARIO

Il proibito vi attira. Ma attenzione a non mancare di rispetto agli altri, specialmente se questi “altri” sono amici. A buon intenditore...

CAPRICORNO

Qualche volta vi sembra di aver buttato via troppo tempo dietro a persone che non lo meritavano. Ma non si può tornare indietro.

ACQUARIO

Ser non trovate le risposte, è perché forse non vi ponete le domande giuste. In questo senso, chiedere aiuto non è motivo di vergogna.

PESCI

Il pericolo di una delusione d’amore non deve impedirvi di cercarlo. Prima o poi sarete amati perché ve lo meritate. Non pensate il contrario.

