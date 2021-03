"Stasera tutto è possibile", ospiti super per Stefano De Martino nella nuova puntata

16 marzo 2021 a

"Si improvvisa, si canta, si balla, si mima e, soprattutto, ci si diverte" Così la Rai, nella nota ufficiale, presenta, l'appuntamento di questa sera col programma, sempre molto atteso, condotto da Stefano De Martino.

E' la settima puntata e va in onda su Rai2 stasera martedì 16 marzo, alle 21.20. Parliamo di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Il tema della puntata sarà “I Grandi Miti” e, oltre agli ospiti fissi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Maria De Filippi, ci saranno Maurizio Casagrande, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, Mariano Bruno, Carolina Rey e Madalina Ghenea.

Presenti anche i Gemelli di Guidonia e, come ogni settimana, anche la mascotte del programma, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Come sempre sarà una serata all’insegna del buonumore e del sorriso, senza gara, né vincitori o vinti. Intrattenimento e leggerezza caratterizzeranno tutti i giochi e le prove che gli ospiti affronteranno, a cominciare dall’iconica Stanza Inclinata fino all’”elettrizzante” sfida di C’era una Volt.

Una puntata che si annuncia particolarmente interessante per la qualità degli ospiti e per la piacevolezza del format che è condotto in maniera molto apprezzata dal pubblico a casa. Fan che puntata dopo puntata hanno seguito con interesse l'intrattenimento del martedì targato De Martino.

Una trasmissione che anche stasera promette appuntamenti imperdibili con sfide che saranno all'insegna del sorriso e con personaggi che hanno un seguito importante di ammiratori. Davanti al piccolo scherno quindi, una trasmissione che è arrivata alla puntata numero sette senza aver mai perso la freschezza delle puntate iniziali. Ha anzi guadagnato consensi settimana dopo settimana con un pubblico trasversale. Nessuna altra anticipazione è stata fornita da parte della Rai, se non gli ospiti, davvero interessanti e divertenti.

