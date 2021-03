Daniela Poggi, il legame con Walter Chiari e la notte in carcere a Londra

16 marzo 2021 a

La carriera di Daniela Poggi è legata agli inizi al fianco di Walter Chiari. L'origine del suo successo nacque da quel rapporto artistico. Poi oltre alla recitazione è diventata anche una conduttrice televisiva di successo guidando trasmissioni come Chi l'ha Visto? (dal 2000 al 2004) e Una notte con Zeus nel 2005 su Rai 3. Nel 2000 ha interpretato il ruolo di Maria Madre di Gesù nella fiction San Paolo. E' stata ambasciatrice dell'Unicef e assessore alla cultura del comune di Fiumicino.

Parlando del suo rapporto con Walter Chiari in un'intervista di qualche anno fa ha rivelato: "Un uomo che ho adorato violentemente per il suo istrionismo, per la generosità. Avevo 21 anni quando l’ho conosciuto; lui aveva l’età di mio padre. Era la mia enciclopedia. Aveva tante fidanzate che arrivavano e venivano e lui si sapeva gestire". Ma nel 2019, ospite di Viene da me di Caterina Balivo confessò un particolare fino ad allora inedito della sua vita: "A 19 anni sono andata a studiare a Londra. Appena arrivata, mi innamorai di un attore e andai per 30 sere di fila a vederlo in teatro. La quinta sera entrai in camerino, uscimmo insieme. Poi la polizia ci fermò, avevamo bevuto un po’ troppo. Ci fecero il palloncino. Abbiamo trascorso una notte in galera”.

Per quanto riguarda la vita privata di Daniela Poggi, si conosce davvero poco. Questo perché fuori dal lavoro e dal mondo dello spettacolo e della televisione è sempre stata molto riservata. Ha parlato, come detto, solo del suo rapporto artistico con Walter Chiari che la lanciò al teatro. Un trampolino che fece conoscere Daniela Poggi poi al grande pubblico quando approdò in tv come soubrette della seconda edizione del varietà televisivo La sberla in onda sulla Rai Rete 1 assieme a Gianfranco D'Angelo e Gianni Magni nel 1979.

Daniela Poggi sarà ospite questo pomeriggio, 16 marzo, del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone a partire dalle 14 su Rai 1.

