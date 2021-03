Gli Extraliscio, Moreno ricorda Raul Casadei: "Guardavamo il mare insieme"

16 marzo 2021 a

Gli Extraliscio sono stati una delle rivelazioni dell'ultimo Festival di Sanremo. Il loro punk da balera ha conquistato il palco dell'Ariston. L'origine della formazione è legata al liscio e nei giorni scorsi, come tutti gli appassionati del genere, hanno pianto Raul Casadei, il re del liscio morto per il Covid all'ospedale di Cesena sabato 13 marzo all'età di 83 anni. Con la sua Orchestra Spettacolo ha rappresentato un punto di riferimento per tutti coloro che negli anni hanno proposto il liscio in giro per l'Italia. Compreso il gruppo protagonista a Sanremo.

Infatti sul profilo Instagram degli Extraliscio nei giorni scorsi diversi componenti del gruppo hanno voluto rendergli omaggio. "Io e Raoul che guardiamo il mare, è uno dei ricordi più intensi che ho, una cosa che quasi giornalmente facevamo quando commentavamo, il giorno dopo, lo spettacolo della sera precedente", dice Moreno, il biondo del gruppo che in passato ha collaborato con l'Orchestra Spettacolo. "Ho passato 10 anni, dal ’90 al 2000 al suo fianco, ero la sua voce, la voce che raccontava la Romagna. Le nostre famiglie hanno vissuto momenti bellissimi, ricordo la Vigilia di Natale con l’attesa della mezzanotte, con l’immancabile Baccala’. Poi le nostre strade artistiche hanno avuto percorsi diversi ma capitava che ci si incontrasse per le strade di Gatteo mare, poche parole ma sempre cariche di rispetto e riconoscenza. Stare al suo fianco è stato un onore e un privilegio", ha scritto sul social. Mirco Mariani invece ha pubblicato un video della sua versione di "Ciao mare". "Il mio omaggio a Ciao Mare di Raoul Casadei ai tempi di Saluti da Saturno. Raoul mi lasciò un bellissimo commento"', ha scritto. "Se ne è andato Raoul Casadei con cui ho condiviso 25 anni di avventure musicali. È stato un pezzo fondamentale della mia vita e della musica italiana", ha scritto invece Mauro Ferrara, pubblicando una foto insieme a al re del liscio.

Gli Extraliscio saranno ospiti oggi, 16 marzo, di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

