7Cervelli, arriva la nuova puntata di Okkupèto con ospite Andrea Paris

Va in onda onda a partire dalle 23.30 di domani, mercoledì 17 marzo 2021, l’appuntamento numero diciotto di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7Cervelli. La puntata verrà trasmessa in contemporanea su Umbria TV, Radio Onda Libera e questo sito web del Corriere dell’Umbria. TRG, invece, ha posticipato la programmazione al giovedì sera alla stessa ora. Ricordiamo, inoltre, che le puntate intere e gli scherzi migliori sono sempre disponibili sulle pagine social, Facebook e Instagram, di “Okkupèto”. Protagonisti degli scherzi saranno un noto dj, colpevole come tanti altri di aver ceduto all’irresistibile fascino della oramai celebre Luda de Gubbio, e un signore a cui pare sia stata clonata la targa dell’auto. Tra le altre vittime troveremo un impiegato di banca, colpito dai 7Cervelli grazie alla complicità di un collega, e uno specialista nell’utilizzo della fiamma ossidrica: di cosa avranno bisogno stavolta Luca e Fabrizio?

Ospite della puntata sarà il “prestigiattore” Andrea Paris. Nato a Foligno, l’illusionista, mentalista e showman a tutto tondo è diventato noto al grande pubblico grazie alla vittoria dell’ultima edizione di “Tu sì que vales”, talent show di Canale 5.

Andrea ha iniziato ad esibirsi sin da giovanissimo all’interno di feste private locali, per poi dedicarsi al teatro. La carriera di attore gli ha riservato grandi soddisfazioni, riuscendo a vincere circa venti premi all’interno di manifestazioni di rilevanza nazionale, dal Festival di

Fabrica di Roma, al Festival Castello di Gorizia. A livello televisivo, invece, prima dell’exploit dello scorso novembre, Paris aveva già partecipato nel 2019 a “Italia’s Got Talent” e “I Soliti Ignoti Vip”. Vive attualmente con la compagna e tre figli. Con la piccola Maddalena, nel 2016, ha recitato “Il Lonfo”, la poesia di Fosco Maraini: il video è diventato subito virale e ad oggi ha superato i 21 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tutti coloro che conoscono personaggi divertenti a cui fare scherzi e li vogliono segnalare alla produzione possono contattare il numero 351 9344354.

