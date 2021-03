La voglia di Olimpiadi di Alex Schwazer e la morte di Gianmarco Pozzi a Le Iene

16 marzo 2021 a

Stasera in tv, martedì 16 marzo, su Italia 1 in prima serata appuntamento con Le Iene come tutti i martedì. Sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino a condurre lo show in cui non mancano le voci della Gialappa’s Band. La puntata si annuncia particolarmente intensa partendo da un servizio di Antonino Monteleone e Riccardo Festinese sul caso di Alex Schwazer che continua a dichiararsi vittima di un complotto. Nel 2012 era stato trovato positivo ed aveva confessato. Sulle accuse del 2016, invece, si dichiara innocente. Le Iene partendo dalle dichiarazioni dell'atleta e da quele del suo allenatore Sandro Donati, invitano il mondo dello sport ad ammettere il marciatore alle Olimpiadi di Tokyo.

Lo scherzo è dedicato a Tommaso Zorzi, vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e fresco opinionista de L'isola dei Famosi. Gli hanno fatto credere che deve fare i conti con una finta denuncia da un milione di euro e il rischio di finire in carcere per due anni. La beffa è stata organizzata da Sebastian Gazzarrini con l’aiuto del giornalista Gabriele. La complice è Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, con la quale Zorzi ha condiviso una parte GfVip, scontrandosi più volte.

Le Iene inoltre tornano ad occuparsi della morte di Gianmarco Pozzi, il 28enne deceduto il 9 agosto sull'isola di Ponza. Inchiesta di Giulio Golia e Francesca Di Stefano. Parla Vittorio Fineschi, ordinario di Medicina legale alla Sapienza, noto per essere stato il consulente della famiglia Cucchi. Pochi giorni fa ha consegnato alla Procura di Cassino un supplemento di 33 pagine alla sua prima relazione che indaga per omicidio e non per “morte accidentale”. “Chiudere il caso dicendo che è caduto in preda a un delirio da cocaina? Non c’è evidenza scientifica", sostiene Fineschi.

Servizio di Matteo Viviani sull’applicazione Too Good To Go, una delle app create contro lo spreco alimentare che permette a pizzerie, bar, ristoranti, e supermercati di vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto che verrebbe altrimenti buttato. Gli alimenti vengono consegnati in Magic Box, confezioni che si acquistano a scatola chiusa.

