Uomini e Donne, Sabina Ricci vince la sfilata femminile e Gemma spiazza tutti

16 marzo 2021 a

a

a

Oggi, martedì 16 marzo 2021, va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne su Canale 5 alle ore 14.45. Secondo le anticipazioni, la trasmissione di oggi della rete ammiraglia Mediaset dovrebbe dare spazio a Gemma Galgani. Le talpe delVicolo delle News, ritengono che essere mandata in onda dovrebbe essere la puntata registrata lo scorso 3 marzo.

Uomini e Donne, sfilano le dame. Gemma stupisce ancora

L’appuntamento di oggi, dunque, dovrebbe aprirsi con una sfilata femminile decisamente stupefacente e ricca di colpi di scena. La protagonista principale, se dovesse essere davvero questa la puntata in onda, dovrebbe essere Gemma Galgani la quale, per calarsi nei panni della donna capace di sedurre l’uomo che ha di fronte, si trasformerà in una Charlize Theron scatenando le critiche di Tina Cipollari, l'opinionista nemica di sempre della dama di Torino.

Una puntata ricca di ironia e femminilità, nella quale Gemma Galgani sarà protagonista anche al termine della sfilata. Una sfilata, con passerella al centro dello studio, che alla fine verrà vinta - secondo quanto riferiscono gli spoiler - da Sabina Ricci. La dama, inoltre, dovrebbe accomodarsi al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Cataldo, il cavaliere che sta frequentando e con cui ha trascorso già alcune serate.

Uomini e Donne, Samantha interessata a Gero, poi il colpo di scena

La dama di Torino, però, spiazzerà tutti annunciando l’intenzione di voler chiudere la frequentazione non avendo gradito alcuni atteggiamenti del cavaliere. Lei dirà di non provare un vero interesse nei suoi confronti. Cataldo proporrà così di uscire insieme dal programma, ma Gemma non accetterà la proposta mentre il cavaliere chiederà di poter restare in trasmissione.

Le anticipazioni del dating show condotto da Maria De Filippi mancano e quindi il sito specializzato ritiene sia questa la puntata che andrà in onda nel pomeriggio, Se di questa si dovesse trattare, sarà una puntata davvero divertente per i numerosi fan della trasmissione.

Uomini e Donne, una coppia lascia il programma: Sabina Ricci e Claudio Cervoni spiazzano Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.