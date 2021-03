Oroscopo del Corriere di martedì 16 marzo: le previsioni segno per segno

16 marzo 2021 a

L'Oroscopo del Corriere per la giornata di martedì 16 marzo 2021: ecco cosa annunciano le stelle. Di seguito le previsioni segno per segno.

ARIETE Mettete così tanto impegno in tutto ciò che fate da essere spesso stanchi prima di avere dei risultati. Resistete ancora per un po’.

TORO L’equilibrio è un ingrediente chiave in ogni relazione. Fareste meglio a considerare se ciò che vi dà il partner pareggia i vostri sforzi.

GEMELLI In questi giorni vi sentite come rigenerati. E' un momento ottimo per fare delle scelte importanti che riguardano il vostro futuro.

CANCRO Un evento inaspettato potrebbe mettervi davvero di buon umore in questa giornata. C’è in vista una serata piacevole, da condividere con chi amate.

LEONE Se dovete affrontare qualche problema potrebbe essere necessario chiedere un parere esterno, magari di un caro amico lontano...

VERGINE Non prendetevela se non riceverete l’aiuto richiesto. Riuscirete a cavarvela da soli e questo vi servirà a capire chi tiene veramente a voi.

BILANCIA Cercate di essere più organizzati, soprattutto se prendete impegni con altre persone. Potreste non destare simpatia, se siete così inaffidabili.

SCORPIONE Qualche turbamento amoroso potrebbe rendervi difficile la giornata. Non dovete lasciare che questo vi precluda occasioni piacevoli.

SAGITTARIO Il lavoro e la vita privata dovrebbero sempre rimanere separati, ma da un po’ di tempo avete la testa per aria a causa di qualcuno in ufficio.

CAPRICORNO Il partner potrebbe stancarsi del vostro atteggiamento autoritario. Imparate a essere meno egoisti e ad ascoltare ciò che ha da dire.

ACQUARIO Oggi l’amore sarà al centro dell’attenzione. Curate i rapporti con la famiglia, oltre che con la persona amata: la qualità conta più della quantità.

PESCI Siate astuti: la meta che volete raggiungere adesso non è lontana, ma per aggirare gli ostacoli serve ancora un po’ di ingegno. Siete vicini alla vetta!

