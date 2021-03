Isola dei Famosi 2021, in nomination Drusilla e Ferdinando. Chi sono i Burinos e i Rafinados

16 marzo 2021 a

Prima puntata dell'edizione dell'Isola dei Famosi 2021 e subito alcuni colpi di scena nel reality condotto da Ilary Blasi. In Honduras all'inizio della nuova avventura i naufraghi sono stati divisi in due gruppi. A Playa Movida ci sono i Burinos: Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Awed, Vera Gemma, Daniela Martani e Francesca Lodo. Ai Giardini de la Buena Educiacion, invece i Rafinados: Elisa Isoardi, Angela Melillo, Ferdinando Guglielmotti, Drusilla Gucci, Akash Kumar e Roberto Ciufoli.

Sfortunatissimo Roberto Ciufoli: il comico, pilastro per tanti anni della storica Premiata Ditta, ha subito un infortunio durante una delle prove. Mentre saltava gli è franato addosso, involontariamente, Akash Kumar. Ciufoli è stato subito medicato ma il dolore alla spalla, persistente, ha indotto lo staff dell'Isola a ulteriori esami e così il comico passerà la prima notte non all'aperto ma nell'area medica attrezzata.

Momento centrale della prima serata in compagnia dei naufraghi è quello delle nomination. Prima però c'è la prova immunita: in questo caso un percorso ad ostacoli alla ricerca delle chiavi che consentono di aprire gli scrigni e completare un puzzle finale. I primi a giocare sono i Burinos, che impiegano 2 minuti e mezzo. Stessa prova immunità per i Rafinados, che portano a termine il percorso in 4 minuti e 7 secondi. I Burinos esultano: sono i vincitori e soprattutto immuni dalle nomination. Così tra i Rafinados Angela, Roberto, Akash e Ferdinando, nominano Drusilla, Elisa invece Ferdinando (che tra l'altro ha già dichiarato di aver un debole proprio per la conduttrice ex di Matteo Salvini) così come Drusilla. Con 4 voti in nomination va subito Drusilla Gucci con lo studio perplesso per queste scelta già così netta. In particolare Tommaso Zorzi ipotizza che possa già esserci stato un tacito accordo per mettere in difficoltà la ricca ereditiera sin dalla prima puntata. I Burinos invece nominano Ferdinando Guglielmotti.

