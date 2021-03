Arisa lasciata dal fidanzato: "Storia finita". Lui annulla il matrimonio e si riprende l'anello

15 marzo 2021 a

a

a

Arisa lasciata a pochi mesi dal matrimonio. Il fidanzato Andrea Di Carlo ha annunciato che la loro storia è finita e di essersi ripreso l'anello. "Tra me e Arisa è finita", ha spiegato il manager al settimanale Oggi. La loro storia, durata 6 mesi, sarebbe dunque già al capolinea. "Sono deluso e mortificato, ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato" ha spiegato.

Arisa, lacrime a Domenica In dopo il filmato sul fidanzato. Mara Venier nel panico: la cantante inconsolabile

Tutto nasce dall'ospitata a Domenica In della cantante lucana reduce dal Festival di Sanremo. Di fronte a un servizio con le immagini di Di Carlo, Arisa è scoppiata a piangere. "Perché piangi?", le ha chiesto la Venier. "Mi emoziono". "Perché hai visto lui?". "Che ne so, è una persona molto bella". Quindi la domanda malandrina di Mara, una gaffe sull'ex fidanzato: "Ma quello che ho conosciuto io non c’è più?". "Ah tesoro mio bello, quanto voglio bene a te, troppo…", la risposta sfuggente di Arisa.

L'atteggiamento di Arisa che non ha mai citato l'attuale fidanzato con cui aveva fissato la data delle nozze non è andata giù a Di Carlo. "Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura" ha spiegato. "Per me è finita non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello" ha concluso il fidanzato di Arisa.

Arisa, scatti bollenti. Si spoglia su Instagram e poi chiede: "Vi piacciono le mie t*tte?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.