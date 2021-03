Paul Gascoigne, prima gag all'Isola dei Famosi 2021: "Sullo zaino c'erano cioccolato e vino"

15 marzo 2021 a

Prima gag di Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi 2021. L'ex calciatore di Tottenham, Lazio, Rangers Glasgow e della Nazionale inglese è uno dei protagonisti del reality di Canale5 condotto da Ilary Blasi e ha già conquistato il pubblico. Anche gli opinionisti Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini lo hanno individuato come preferito.

Nella prima prova il popolare Gazza, 53 anni, è l'unico senza zaino. Infatti i naufraghi devono recuperare i loro sacchi, contenenti tutti gli effetti personali, in una prova a tempo di 2 minuti. Decidono di far giocare Gilles, che per ogni naufrago deve accendere una fiaccola e spezzare con la fiamma la corda che tiene in ‘ostaggio’ il sacco. Rocca riesce a recuperare quattro sacchi su sei; mancano quelli di Paul e Daniela, che dunque nei primi giorni vivranno senza nulla. E quando Ilary chiede a Paul cosa c'era lui fa un elenco bizzarro: "Cioccolato e vino" mandando subito in visibilio i fan già scatenati sui social in attesa dei suoi proverbiali scherzi. A inizio puntata invece problemi di intesa tra lo studio e lo stesso Gazza tra l'italiano sconclusionato dell'ex calciatore e l'inglese per niente fluente della conduttrice.

Nato a Gateshead, vicino Newcastle, Gascoigne ha 53 anni. Ex centrocampista offensivo dotato di un ottimo dribbling ma allo stesso tempo molto duro quando c'era da affondare il tackle, dopo l'esordio proprio con il Newcastle è con il Tottenham che raggiunge la fama internazionale. Vince una Coppa d'Inghilterra ed è il trascinatore della Nazionale inglese al Mondiale di Italia 90 (quarto posto). Poi il trasferimento alla Lazio per tre stagioni da idolo dei tifosi e ricche di scherzi e tante gag, poi l'esperienza in Scozia con il Glasgow Rangers (vince due campionati). Poi il finale di carriera con Middlesbrough, Everton, Burnley e Boston United, quando però ormai è più personaggio che calciatore.

