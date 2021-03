Angela Melillo, la difficile gravidanza e l'amore per Cesare e la figlia Mia

15 marzo 2021 a

Angela Melillo è tra i naufraghi della quindicesima edizione dell'Isola dei Famosi 2021 da stasera, lunedì 15 marzo, in onda su Canale5 e condotta da Ilary Blasi. Ballerina, showgirl e attrice, 53 anni, nel video di presentazione, realizzato per la sua partecipazione all'Isola, si definisce "solare, leale, semplice" e sottolinea il suo grande "amore per la famiglia".

Nel 1991, a 24 anni, debutta come soubrette ne "Tg delle vacanze" che la porta ad entrare nel cast del Bagaglino. In tv ha partecipato anche a Domenica in, Scherzi a parte (con Teo Teocoli e Gene Gnocchi) e Beato tra le donne ed ha recitato in film e serie come Love Bugs, La casa delle beffe, Il maresciallo Rocca e La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Per Melillo non è la prima esperienza in un reality, nel 2004 ha partecipato, e vinto, a La Talpa condotta da Paola Perego.

Vita privata: Angela dal 2006 al 2013 è stata sposata con il ristoratore Ezio Bastianelli, i due hanno avuto una figlia, Mia, nata il 30 maggio del 2008. Recentemente, in una intervista in tv, aveva raccontato la difficile gravidanza per via di un’infezione alle vie urinarie che, trascurata, aveva raggiunto i polmoni: “Sono stata sottoposta a tac con liquido di contrasto, radiazioni, antibiotici e quando sono uscita dall’ospedale e ho scoperto di essere incinta, ho provato grandissima gioia, ma nella mia condizione, non sapevo se poter gioire o rinunciare perché non sai cosa ti aspetta perché si va incontro a cose molto gravi”. Attualmente vive a Roma e ha una relazione stabile con l'avvocato Cesare San Mauro. Angela è molto affezionata al suo cane Lex, un maltese.

