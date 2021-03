Elisa Isoardi: il fratello eremita, la relazione con Salvini e gli allenamenti in bici per l'Isola dei Famosi

15 marzo 2021 a

Elisa Isoardi continua nella sua stagione di partecipazioni tv. Dopo Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci e il game show Soliti Ignoti di Amadeus, l'ex conduttrice de La prova del cuoco si tuffa in una ennesima avventura, quella dell'Isola dei Famosi 2021 su Canale5 che scatta oggi lunedì 15 marzo 2021.

Scatta l'Isola dei Famosi 2021 su Canale5: gli opinionisti, i naufraghi e le novità

Un'avventura che la conduttrice ha preso molto sul serio considerando che in queste settimane di avvicinamento si è allenate intensamente: palestra, home fitness, corsa nei parchi, bicicletta. L'obiettivo è essere una protagonista e cercare di arrivare sino in fondo. Classe 1982, originaria di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, ha mosso i primi passi da modella nel 1998 vincendo il titolo di Miss Fragola per poi partecipare a Miss Italia con la fascia di Miss Valle d'Aosta ed essere eletta Miss Cinema. Ha un fratello che vive da eremita in montagna senza tv e gas, "si scalda solo con la legna" ha rivelato in una recente intervista e da giovane, per cinque anni, ha praticato il ciclismo. Elisa ha debuttato in Rai nel 2005 come inviata della trasmissione "Guarda che luna" condotta da Massimo Giletti. Il successo lo ha poi conosciuto alla guida de La prova del cuoco ma ha condotto anche Italia che vai, Unomattina e Linea Verde.

La relazione con Matteo Salvini, leader della Lega, durata tre anni ha fatto molto discutere. Quando la conduttrice ha annunciato la rottura ha utilizzato una citazione del cantautore Gio Evan - di recente a Sanremo 2021 - che diceva "non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora". Qualche mese fa aveva mostrato una certa intesa con il ballerino Raimondo Todaro, sua spalla durante Ballando con le Stelle, ma i due hanno sempre smentito anche se sono stati beccati più volte in atteggiamenti piuttosto affettuosi.

