L'Eredità, Martina vince alla Ghigliottina: la parola edizione vale 4.375 euro

Martina Crocchia per l'ottava volta campionessa del quiz di Rai1, L'Eredità. L'affascinante romana sbaraglia la concorrenza nella puntata di lunedì 15 marzo 2021 nell'ormai consueto appuntamento con la trasmissione condotta da Flavio Insinna che anticipa il telegiornale . Al gioco finale della Ghigliottina trionfa per la seconda volta (oltre 18mila euro il bottino in gettoni d'oro).

L'Eredità, Martina si conferma campionessa nel giorno del suo compleanno: ma niente montepremi

Martina, è una pole dancer ed è proprietaria proprio di una scuola di pole dance, ama il mare e la musica. Nel triello ha la meglio di Filippo ed Elisabetta con due domande riguardante l'alimentazione. La prima sul ruolo in Norvegia del vraker, colui che annusa lo stoccafisso, e poi sulla differenza tra la pizza capricciosa e la quattro stagioni, stessi ingredienti ma diverso posizionamento. Il montepremi raggiungo viene più volte dimezzato sino ai 4.375 euro finali alla Ghigliottina. Le parole sono originale, mattino, segretaria, curare e straordinaria. Lei, per niente convinta, prova con la parola edizione e invece si rivela esatta. Fuochi d'artificio e i complimenti di Flavio, Martina si conferma senza rivali.

L'Eredità, Martina torna campionessa e vince alla ghigliottina con lo "sport"

L’Eredità è ormai da anni uno dei punti fissi del palinsesto di Rai1, che non delude mai le attese. Flavio Insinna ne è ovviamente molto orgoglioso, anche perché recentemente ha lanciato un super campione del calibro di Massimo Cannoletta che, nato come divulgatore, adesso si sta facendo strada anche in tv, tanto da diventare un ospite fisso di Oggi è un altro giorno, la trasmissione quotidiana condotta da Serena Bortone. Sul momento che sta vivendo l'Italia e la trasmissione senza pubblico, il presentatore rivela: “Il fatto di non avere pubblico per me, in questo momento, conta poco. È molto più grave che a tanti lavoratori che fanno parte del mondo dello spettacolo manchi il pane. Bisogna pensare a loro e lo Stato ha il dovere di aiutarli” ha detto in una recente intervista.

L'Eredità, Martina per la settima volta campionessa: ma niente soldi. Alla Ghigliottina sbaglia l'Età

