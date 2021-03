Brando Giorgi, l'ex fidanzato di Mietta ha sposato due volte l'attrice Daniela Battizocco

15 marzo 2021 a

Brando Giorgi è tra i naufraghi protagonisti del reality Isola dei Famosi 2021 in onda da oggi, lunedì 15 marzo, su Canale5 e condotto da Ilary Blasi.

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, 54 anni, è un attore ed ex modello italiano. Debutta nel 1992 come protagonista nel film Cattive ragazze, accanto a Eva Grimaldi, per la regia di Marina Ripa di Meana. Recita nei videoclip Gente comune (1992) e Acqua di mare (1993) di Mietta, con cui avrà una storia d'amore lunga sette anni. Poi torna al cinema col film Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo di Bruno Gaburro, in cui recita al fianco di Valeria Marini. Successivamente intensifica la sua attività di modello e testimonial in varie campagne pubblicitarie, diventando il modello di punta di Valentino, Pignatelli, Trussardi. Dopo il debutto in teatro nel 1999, l'anno successivo partecipa alla serie tv Incantesimo 3, in onda su Rai Uno. Nel 2002 entra nel cast della soap opera di Canale 5, Vivere, dove, fino al 2007, interpreta il ruolo di Roberto Falcon. Nel 2007 è tra i concorrenti del reality show di Rai Uno, Notti sul ghiaccio 2, condotto da Milly Carlucci. Nel 2009 torna sul grande schermo con il film Tieni a me - L'età delle parole, regia di Claudio Fragasso, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2008. Ora il reality.

Sentimentalmente, dopo la lunga relazione con Mietta, si è sposato con Daniela Battizocco dal 2013, l’anno in cui riuscì ad ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota per un precedente matrimonio. Entrambi sono attori e hanno condiviso insieme il set di Vivere: la coppia ha due figli, Camilla nata nel 2000, mentre Niccolò nel 2004. I due si sono sposati prima civilmente, poi dopo aver superato una pesante crisi, anche con rito religioso dopo aver abbracciato la fede.

