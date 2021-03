Akash Kumar, la malattia e l'amore finito durante il lockdown: chi è il modello naufrago

15 marzo 2021 a

Akash Kumar è tra i protagonisti come naufrago della nuova edizione, la quindicesima, dell'Isola dei Famosi 2021. Il reality in onda su Canale5 dall'isola dell'Honduras scatta oggi lunedì 15 marzo e durerà tre mesi.

Il modello è nato a Nuova Delhi, ha 29 anni, e la sua carriera inizia prestissimo. Infatti posa per la sua prima campagna pubblicitaria all’età di 6 anni e in età adolescenziale continua a lavorare per vari marchi veneti come Benetton e Diesel. Prende poi la decisione di trasferirsi a Milano per ampliare le sue possibilità lavorative: lì, infatti, ha l’opportunità di posare e sfilare per marchi noti a livello internazionale. Nel 2018 si fa conoscere al grande pubblico partecipando come concorrente al programma di Rai1 Ballando con le stelle. Prima del talent di ballo condotto da Milly Carlucci aveva partecipato ad altri due programmi televisivi: Temptation Island e Ciao Darwin, ma durante la messa in onda di questi programmi, però, il modello usava uno pseudonimo: Pablo Andreis Romeo.

Suo padre è un imprenditore indiano, la madre una modella brasiliana. I suoi genitori si sono conosciuti e innamorati in Italia, dove erano per motivi lavorativi, per poi tornare insieme in India. Nel 1994 la coppia si separa e Akash e la madre si trasferiscono in Italia, a Verona. È proprio grazie alla madre che Akash Kumar entra nel mondo della moda. Da poco ha dichiarato di soffrire di attacchi di panico a causa di una relazione appena terminata. Il tutto sarebbe iniziato nei primi mesi del 2020, quando la sua ragazza (ignota ai media) lo avrebbe lasciato. Akash ha quindi trascorso il periodo del lockdown in completa solitudine, arrivando a perdere addirittura 20 chili. Il suo sogno, magari approfittando di questa partecipazione al reality in onda dall'Honduras, è intraprendere la carriera di attore. Il fisique du role non gli manca.

