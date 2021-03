Drusilla Gucci, chi è la modella e ricca ereditiera all'esordio in televisione

15 marzo 2021 a

Drusilla Gucci è l'ereditiera che sbarcherà, oggi lunedì 15 marzo, nell'isola dell'Honduras più spiata dalle telecamere di Canale5 come naufraga della quindicesima edizione del reality Isola del Famosi 2021.

Drusilla, originaria di Firenze, 27 anni, è figlia di Umberto e Stefania Gucci perciò pronipote del fondatore di casa Gucci, lo stilista Guccio Gucci. Amante della lettura e con una grande passione per la scrittura, appassionatissima di animali, non è molto nota nel mondo dello spettacolo ma pare abbia tutte le carte in regola per poterlo diventare proprio grazie a questa nuova avventura nel reality di Mediaset. Gli appassionati del reality non vedono l’ora di scoprire quale sia la sua personalità e in che modo possa contribuire sull’isola più spiata. La giovane donna ha ammesso di volersi mettere alla prova in un gioco per lei nuovo e ha confessato che, in caso di vittoria, donerà i guadagni in beneficenza, all’associazione 42Zampe. Nonostante faccia parte di una delle famiglie più in vista nel mondo del fashion, Drusilla è molto riservata infatti non si sa molto della sua vita privata.

Modella e laureata in lingue, ha sfilato per la maison fiorentina Fratelli Piccini e per i gioielli di Elisa Tozzi Piccini. Su instagram ha un profilo con appena 10mila followers destinati a crescere notevolmente con il via della prima puntata del reality sull'Isola. Una prima volta per molti, non solo per Drusilla, quest'Isola dei Famosi. Prima volta alla conduzione di questo format per Ilary Blasi, prima volta come inviato per l'ex nuotatore e campione olimpico Massimiliano Rosolino, così come Tommaso Zorzi nelle vesti di opionionista. L'appuntamento con il reality che viene girato in Honduras sarà nella prima serata di Canale5 ogni lunedì e giovedì. Non mancheranno sorprese e novità sin dalla prima puntata. Il reality per ora dovrebbe durare tre mesi.

