Vera Gemma, il giovanissimo fidanzato e l'amore per Maximus. Carriera e vita privata della figlia d'arte

Una figlia d'arte alla quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2021. Tra i naufraghi del reality da stasera lunedì 15 marzo in onda su Canale5 c'è anche Vera Gemma, figlia dell'iconico attore Giuliano vera stella del genere western.

"È una delle poche trasmissioni che mi diverte. Ero felicissima di potermi mettere alla prova e di dimostrare che io in realtà, considerata da tutti figlia di papà e raccomandata, non sono niente di tutto questo. Cioè sono figlia di mio padre e ben fiera di esserlo, ma non sono una persona abituata alle comodità e non sono certo una viziata" ha svelato in un'intervista prima della partenza per l'Honduras. "Tutto mi spaventa: la fame, il fatto di non poter fumare più. Le sigarette sono assolutamente proibite, quindi passerò dall'essere una fumatrice, a non fumare più tutto d’un colpo. Poi i mosquitoes, il dover uccidere degli animali per sopravvivere..." ha spiegato Vera. Gemma jr, 50 anni, è figlia di Giuliano e della sua prima moglie Natalia Roberti. Romana doc, inizia da giovanissima a fare l'attrice recitando da bambina nel film "Il grande attacco". Negli anni giovanili vive tra Parigi e Los Angeles, dove lavora come spogliarellista. Nei primi anni Novanta incrementa l'attività da attrice partecipando ai film La sindrome di Stendhal e Il cartaio, entrambi diretti da Dario Argento, Ovosodo di Paolo Virzì e Scarlet Diva di Asia Argento. Le due sono grandi amiche e insieme hanno partecipato al reality Pechino Express nel 2020. Nel 2004 e nel 2007 pubblica due libri: l'autobiografico Le bambine cattive diventano cieche e il thriller Latin Lover.

Vera Gemma nel 2001 ha sposato Jamil, un ex campione di kung-fu conosciuto a Parigi. Dopo la fine del primo matrimonio, ha intrapreso una relazione con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, durante un’esibizione, con cui ha anche messo al mondo un figlio, di nome Maximus. L'attrice ha recentemente rivelato di avere un fidanzato, di nome Jeda, molto più giovane di lei, ha 22 anni, che si occupa di musica: infatti è manager trap.

