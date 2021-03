Francesca Lodo, dai flirt con i calciatori al caso Vallettopoli accusata da Belen Rodriguez

15 marzo 2021 a

L'Isola dei Famosi 2021 sta per iniziare e tra i naufraghi di questa edizione, in onda il lunedì e giovedì su Canale5, c'è anche Francesca Lodo diventata famosa in tv per essere stata una delle storiche letterine del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti prima di cadere nel dimenticatoio dopo il caso Vallettopoli che ne interruppe la carriera in rampa di lancio.

Ma chi è la showgirl che proverà a vincere il reality di Mediaset? Cagliaritana, 38 anni, è cugina della velina Giorgia Palmas, attualmente compagna del nuotatore Filippo Magnini. Dopo il ruolo di letterina a Passaparola, è stata concorrente del reality La Fattoria, ha condotto la trasmissione Meteo e Sipario, partecipato al film "Olè" al fianco di Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Negli ultimi anni, dopo essere stata travolta dallo scandalo Vallettopoli nel 2007 sparendo dal mondo del piccolo schermo, si è buttata nei social, come influencer vanta 65mila followers. Nel caso Vallettopoli fu chiamata in causa da Belen Rodriguez: la show girl argentina aveva dichiarato di aver abusato di sostanze stupefacenti insieme a lei, ma Francesca la denunciò per calunnia. La faccenda cadde così nel dimenticatoio ma segnò la carriera della valletta sarda. Ora riprova la via della carriera televisiva con la partecipazione all'Isola e la sua si preannuncia una presenza capace di tenere incollati i telespettatori alla tv.

Ricca di flirt la sua vita sentimentale, ai suoi piedi sono caduti numerosi calciatori: Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco. Nel 2007 è stata legata a Luigi Casadei, in seguito ha vissuto una love story con Alessandro di Pasquale. Infine è stata legata sentimentalmente con Gianluca Canizzaro. Al momento non si sa se sia fidanzata o meno: nei suoi social non compare alcuna presenza maschile e chissà che non possa svelarlo nel corso delle puntate del reality.

