Daniela Martani, chi è la negazionista e no-vax naufraga dell'Isola dei Famosi

La presenza di Daniela Martani tra i sedici naufraghi del reality Isola dei Famosi 2021, in onda da oggi lunedì 15 marzo su Canale5, è stata motivo di grandi polemiche. Nota ultrà vegana, no vax e pure negazionista del Covid, ha mandato su tutte le furie la giornalista del Fatto quotidiano, Selvaggia Lucarelli, che ha accusato Mediaset di regalare spazio, voce e risonanza mediatica a una persona che potrebbe sfruttare il reality per mandare messaggi sbagliati proprio quando l'Italia sta finendo nel pieno della terza ondata del Covid.

Ma chi è la naufraga così al centro delle polemiche? Daniela Martani, romana, 47 anni, è balzata agli onori delle cronache televisive partecipando nel 2009 al Grande Fratello. Ex hostess di Alitalia diventa protagonista e simbolo della protesta contro la compagnia aerea. Dopo il reality partecipata come ospite in varie trasmissioni televisive, soprattutto quelle di Barbara D’Urso. Poi intraprende negli ultimi anni la carriera da dj in radio, lavorando anche a Radio Kiss Kiss. In questi mesi è stata protagonista di numerose polemiche mosse contro l'uso della mascherina che ha scatenato chi non ha visto di buon grado la sua partecipazione all'Isola dei Famosi.

Martani a ridosso dell'inizio del reality si è detta ben disposta a sottoporsi a vari tamponi e anche alla somministrazione del vaccino contro il Covid. C’è solo da aspettare di vedere Daniela all’azione sull’Isola. In caso di vittoria ha dichiarato che donerebbe i proventi al Santuario Capra Libera Tutti che salva animali destinati al macello. Blindatissima la sua vita privata: non si conoscono relazioni ufficiali e flirt negli anni passati balzati a livello di gossip. La sua presenza nel reality promette scintille perché notoriamente non si preoccupa di prendere delle posizioni su qualsiasi tipo di argomento anche quelli più delicati e scottanti. D'altronde sul Covid ha proprio fatto questo.

