Rosolino, la vita sentimentale del campione olimpico: da Roberta Capua a Natalia Titova. L'amore per le due figlie

Massimiliano Rosolino è l’inviato di questa edizione del reality l'Isola dei Famosi 2021, da oggi lunedì 15 marzo su Canale5. L'ex nuotare, campione olimpico, da qualche anno si è ben trasformato come personaggio televisivo. Il suo mix australo-napoletano, si è rivelato vincente in tv: fisico e colori da vichingo grazie all’eredità di mamma Carolyn, e un sorriso scanzonato e una parlata cadenzata ereditati da papà Salvatore.

Rosolino, 42 anni, si trasferì con la famiglia in Australia quando aveva appena tre anni e fece ritorno in Italia all'età di sei. Unica costante l’amore per l'acqua. A Napoli come a Sidney, appena può pratica nuoto diventandone un fuoriclasse. Campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti; inoltre tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia tra Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei. Ha servito l'Arma dei Carabinieri come carabiniere ausiliario tesserato nel gruppo sportivo. Appende le cuffie al chiodo all'età di 31 anni. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle e il ritiro dalle scene sportive, Massimiliano Rosolinonel 2013 ha partecipato infatti a Pechino Express in coppia con Marco Maddaloni e trionfa a Bangkok. Seguono esperienze in altri programmi: Ninja Warrior Italia, Piccoli giganti e La grande corsa. Per Expo 2015 inoltre Rosolino si è prestato come testimonial pubblicitario di vari prodotti e in particolare di McDonald’s.

La vita privata. Dal 2003 al 2005 è stato legato sentimentalmente alla presentatrice tv e miss Italia Roberta Capua. Nel 2006, nell'ambito della terza edizione del varietà televisivo Ballando con le stelle, su Rai1, ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, con la quale ha iniziato una relazione. l due hanno avuto due figlie: Sofia Nicole (a luglio compirà 10 anni) e Vittoria Sidney (8).

