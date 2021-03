Isola dei Famosi 2021, stasera in tv 15 marzo su Canale5: gli opinionisti, i naufraghi e le novità

15 marzo 2021 a

Stasera in tv, lunedì 15 marzo, condotta per la prima volta da Ilary Blasi, su Canale5 scatta l'Isola dei Famosi 2021 (ore 21,30). In Honduras sbarcheranno 16 naufraghi ufficiali più i due isolani di "Parasite Island". Un cast ricco e variegato, in cui personalità diverse si incontreranno e scontreranno. A guidarli sul posto ci sarà Massimiliano Rosolino, altra novità di questa stagione, mentre gli opinionisti in studio sono Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, con Elettra Lamborghini che si unirà a loro appena terminerà la quarantena causa Covid, per ora si collegherà da casa.

Ma chi sono i naufraghi del reality show? Tra le donne ci sono la showgirl Angela Melillo, la regina dei vegani Daniela Martani, la modella amica della natura Drusilla Gucci, la conduttrice Elisa Isoardi, l'influencer Francesca Lodo, la figlia d'arte Vera Gemma, la regina delle barzellette Valentina Persia, e la modella e fashion blogger Miryea Stabile già vincitrice a "La pupa e il secchione". Tra gli uomini i concorrenti sono il modello Akash Awed, lo youtuber Simone Paciello in arte Awed, il comico Beppe Braida, l'attore Brando Giorgi, l'imprenditore nobile Ferdinando Guglielmotti, l'ex calciatore e attore Gilles Rocca, l'ex campione di calcio e tra i più grandi talenti della sua generazione Paul Gascoigne e il comico Roberto Ciufoli.

L'Isola dei Famosi, arrivata alla sua quindicesima edizione, la sesta su Mediaset dopo le prime nove in Rai, vivrà con un doppio appuntamento settimanale: il lunedì e il giovedì in prima serata. La durata prevista è di tre mesi. Tra le novità dell'edizione, i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia da separati Da una parte i Burinos, persone veraci e genuine, dall’altra i Rafinados che si contraddistinguono per eleganza e classe. Altra novità è Parasite Island, un'isola abitata da Fariba Tehrani (madre della gieffina Giulia Salemi) e dal cromatologo Ubaldo Lanzo. I due sono gli anti-naufraghi per eccellenza ma dovranno adattarsi per cercare di diventare veri naufraghi e prendere parte al gioco. A occuparsi di loro un naufrago d'eccellenza: Marco Maddalon., vincitore dell'ultima edizione andata in onda nel 2019.

