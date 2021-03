Oscar 2021, nomination per Laura Pausini e costumi e trucco di Pinocchio

15 marzo 2021 a

L'Italia è rappresentata agli Oscar 2021. C'è grazie alla canzone di Laura Pausini e Dianne Warren Seen, Io sì, e al film Pinocchio di Matteo Garrone. Quest'ultimo è stato nominato per i costumi realizzati da Massimo Cantini Parrini e per il Trucco. E' una grande edizione quella che si svolgerà nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Ad annunciare le nomination sono stati Nick Jonas e la ex Miss Mondo Priyanka Chopra collegati da Londra mentre il Presidente dell'Academy era nel Museo del cinema di Los Angeles che è stato realizzato da Renzo Piano e che verrà inaugurato il prossimo autunno.

