Muriel e l'amore transgender per Ethan: "E' nato femmina ma ora è il mio ragazzo"

Muriel, conosciuta anche come MurielXo è una delle Youtuber e influencer social più eccentriche del panorama italiano. Coloratissima è diventata paladina delle lotte per i più deboli. Nata nel 1996, vero nome Elisa De Gennaro sul web è diventata un simbolo di inclusività e body positivity. In un'intervista a Fanpage ha parlato di come ha iniziato con i video: "Ho cominciato a realizzare video nel 2012, quindi sono 8 anni. All’inizio era un hobby, poi è diventato sempre più il mio lavoro. Da video più comici e di intrattenimento, poi ho deciso di dedicarmi all’attivismo, a tematiche che a me stanno molto a cuore. Ultimamente su Instagram sto postando molte foto bodypositive, coloratissime ed è diventato il mio social preferito".

Il suo stile inconfondibile e colorato l’ha resa un punto di riferimento per la comunità Lgbt, ma anche un vero esempio di body positive e di inclusività. Della sua vita privata si conosce poco. Ha perso il padre quando era piccola ed ha un forte legame con la madre che si chiama Marzia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel 2016 Muriel presentò ai suoi fan la sua ragazza Viviana. Ma la storia è finita da tempo. Adesso Muriel è fidanzata con Ethan: "Sono fidanzata da due anni con il mio ragazzo Ethan, stiamo molto bene insieme, abbiamo preso anche un cagnolino, quindi è come se fossimo una famiglia. Il mio ragazzo è un ragazzo transgender, lui è nato femmina ma non si sentiva tale e quindi adesso è il mio ragazzo, è Ethan, vive la sua vita da uomo perché è quello che è. È una tematica su cui insisto tanto perché in Italia se ne sa pochissimo. Sui social mi batto molto per le persone trans", ha detto ai fans.

Questo pomeriggio, 15 marzo, Muriel sarà ospite del salotto Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14.

