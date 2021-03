Mirko Casadei, il dolore per il padre Raoul morto di Covid: "Doveva ancora essere chiamato per il vaccino"

15 marzo 2021 a

"Non era stato ancora chiamato per il vaccino". Mirko Casadei ha raccontato gli ultimi giorni di vita del padre Raoul ospite domenica 15 marzo di Barbara D'Urso. Il re del liscio è deceduto nella mattinata di sabato 13 marzo all'ospedale di Cesena dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Il virus non gli ha lasciato scampo facendo piangere milioni di italiani che hanno ballato con le sue canzoni.

Morto Raoul Casadei. Il re del liscio aveva il Covid

In collegamento a Live non è la D'Urso il figlio Mirko ha raccontato gli ultimi momenti di vita insieme al padre: "Noi abitiamo tutti insieme, 5 famiglie, ci siamo infettati tutti con i Covid. Io sono stato l’unico a non essere contagiato e purtroppo i miei genitori che erano i più anziani hanno sofferto di più. Stavamo scavallando il momento più critico quando papà con febbre molto alta, si è aggravato. Mio papà per sicurezza è stato ricoverato perché aveva un inizio di polmonite, è salito sull’ambulanza con le sue gambe e dopo pochissimi giorni si è aggravato molto, nel giro di una settimana circa non ce l’ha fatta, ci ha abbandonati. Non era stato ancora chiamato per il vaccino".

Video su questo argomento Morte Raoul Casadei, l'omaggio di Matteo Renzi con un video in cui cantano insieme "Romagna mia"

L'erede, che da 2000 prese il timone della famosa Orchestra spettacolo resa celebre dal padre, ha confessato che negli ultimi giorni c'erano stati contatti con il padre tramite dei collegamenti con smartphone e tablet. Come riporta Il Resto del Carlino Mirko ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno inviato messaggi commossi in questi giorni: ""Li ringrazio tutti dai grandi nomi della musica come Vasco o Laura Pausini, fino a ognuno di coloro che semplicemente voleva bene a Raoul". Non ci saranno funerali. Lo aveva sempre detto anche lui in vita: per ricordarlo, meglio ballare.

Questo pomeriggio, lunedì 15 marzo, Mirko Casadei sarà ospite del salotto Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. L'appuntamento è per le 14 su Rai 1.

Il mondo della musica piange il re del liscio Raoul Casadei. Il figlio: "Sarai immortale"

