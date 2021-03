Dayane Mello, altro scatto sexy in bikini. E Rosalinda Cannavò commenta in brasiliano | Foto

15 marzo 2021 a

Dayane Mello ci ha preso gusto. Dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 5 e il suo quarto posto finale, la top model brasiliana continua a imperversare sui social con foto e video super sexy sul suo profilo Instagram, dove può contare su 1 milione di follower. L'ultima pubblicata la vede a bordo piscina, con bikini che esalta il suo fisico davvero mozzafiato. E l'immagine infatti non lascia indifferenti i fan, con valanga di like e commenti di entusiasmo. Tra questi c'è pure quello di Rosalinda Cannavò (su Instagram ancora con il nome d'arte Adua Del Vesco), che commenta in brasiliano: "Sei molto bella", con tanti di emoticon di cuori.

Insomma, pace fatta tra le due? Non è dato sapere se le due grandi amiche durante il reality siano tornate in ottimi rapporti dopo il gelo nel finale della loro esperienza all'interno della casa. Di certo le parole al miele di Rosalinda, almeno sui social, fanno sì che la strada intrapresa sia quella giusta. Quel che è certo è pure che Dayane va avanti per la sua strada, in piena libertà. Poche parole e tante foto sexy, nonostante gli ex colleghi al Gf Vip continuino a parlare (quasi sempre male) di lei. Nel corso della puntata di domenica 14 marzo di Domenica Live, la fidanzata di Francesco Oppini, Cristina Tomasini, ha parlato del rapporto instauratosi tra il suo fidanzato e la top model brasiliana all'inizio del reality. Insieme a lei pure lo stesso Oppini e la suocera Alba Parietti.

Cristina ha cercato di non esporsi mai e di fargli fare un'esperienza quanto più tranquilla possibile. In collegamento anche il papà Franco Oppini che ha dichiarato di non vedere l'ora di diventare nonno. "Se ci sono comportamenti che non mi sono piaciuti da parte di Francesco? Qualcosa sì. Come i comportamenti con Dayane, ad esempio - ha affermato -. Capire determinate intimità che si creano nella casa dall’esterno non si capisce, ma non mi sono voluta scagliare contro di lei cosa che potevo ma non ho voluto un confronto. Ho aspettato la sua uscita per confrontarmi con lui in privata sede". Insomma, idee chiare: tutto chiarito e vedremo se la coppia esaudirà al più presto il desiderio di Franco Oppini.

