L'Eredità, Martina per la settima volta campionessa: ma niente soldi. Alla Ghigliottina sbaglia l'Età

La bravissima e bella Martina si conferma campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Martina ha conquistato il titolo per la settima volta, grazie al Triello vinto contro Katia e Chiara e in cui ha risposto in maniera giusta a un'ultima domanda sul calendario bizantino. Poi è arrivata la Ghigliottina, il gioco finale in cui Martina si è presentata con un montepremi di 230.000 euro, poi ridottosi a 14.375 euro dopo le parole Amore, Fascia, Oro, Tenera e Maggiore.

La campionessa ha quindi sbagliato quattro parole su cinque, riducendo di molto il suo bottino. Quando si è trattato di dare la soluzione all'enigma, Martina ha optato per il termine Sorella. Una parola che tuttavia non è sembrata esatta sin dalle prime sensazioni. E così il conduttore Flavio Insinna, come avviene tutte le sere, ha reso nota la soluzione esatta, facendo arrivare la stessa Martina al ragionamento giusto. La soluzione alla Ghigliottina era infatti Età. La campionessa quindi ci riproverà lunedì 15 marzo, sempre su Rai1 e sempre dalle 18,45. Con lei nuovi concorrenti, oltre alle altre due veterane Katia e Chiara. L'Eredità è un programma molto seguito, il più visto dai telespettatori nella fascia preserale che precede il Tg.

Negli ultimi tempi gli ascolti sono aumentati anche grazie a Massimo Cannoletta, il divulgatore culturale di Lecce che si è portato a casa oltre 250.000 euro in diversi mesi di presenza da campione in carica. Ora Cannoletta è opinionista fisso nel programma Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone. Qui il divulgatore salentino conduce pure una rubrica, Massimo 5 minuti, nella quale regala perle di saggezza che deliziano gli spettatori. L'Eredità va in onda, come peraltro scritto sopra, tutti i giorni dalle 18,45 su Rai1.

