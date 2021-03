Luisa Ranieri e il feeling con il marito Luca Zingaretti: "Io e lui ci scegliamo ogni giorno" | Foto

14 marzo 2021 a

Luisa Ranieri è più che mai entusiasta per la fiction vissuta da protagonista Le indagini di Lolita Lobosco, su Rai1. Domenica 14 marzo andrà in onda dalle 21,30 l'ultima puntata. "Siamo giunti alla fine. Sono così orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto e felice che sia piaciuto tanto anche a voi", ha scritto sul suo profilo Instagram l'attrice.

Poi ha ricordato l'appuntamento di prima serata. L'ultimo episodio è intitolato Gioco pericoloso, e inizia con una rimpatriata tra vecchi compagni di scuola, solitamente una noia mortale.

Per questo motivo Lolita, scortata da Antonio Forte, suo ex compagno di banco e suo collaboratore in Polizia, partecipa malvolentieri alla tradizionale abbuffata che la sua vecchia classe di liceo organizza da anni alla trattoria da Salvatore. Da lì si sviluppa una storia ricca di colpi di scena. Luisa Ranieri è felicemente sposata con il collega Luca Zingaretti. "Libertà" è la parola d'ordine di Luisa, vero motore che guida ogni sua scelta. A partire da quando a 13 anni ha deciso di rasarsi i capelli, andando contro il volere della madre. "Lo stesso legame con Luca (Zingaretti, ndr), mio marito, è fondato sul patto della libertà - ha raccontato in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Ci scegliamo ogni giorno". E proprio lei, attrice formidabile sul set, nella vita si sente incapace di fingere.

Per una timida come lei, la recitazione è stata un'ancora di salvezza: "Per non concentrarmi su di me, non esisteva al mondo un mestiere migliore", ha affermato. La Ranieri, sempre in una intervista datata, ha parlato pure di finzione: "Ormai sono abituata alle balle e non me ne frega più niente - la sua tesi -. Non mi sforzo più di spiegare. Quando vivi spiata, hai due scelte. Fingere o essere come sei. Ho scelto la seconda strada". La Ranieri è sposata dal 2013 con Luca Zingaretti, ma il loro amore dura dal 2005. Hanno due figlie: Emma e Bianca.

