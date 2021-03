Tiziana Giardoni, il matrimonio con Stefano D'Orazio e la proposta in diretta tv dall'Arena di Verona

14 marzo 2021 a

a

a

Tiziana Giardoni è nota al grande pubblico televisivo e musicale perché è stata la moglie di Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh, scomparso a causa del Covid il 7 novembre scorso a 72 anni. Bella e riservata, è stata accanto all’amato marito fino alla fine, e gli occhi delle cronache rosa si sono posati sulla loro storia d’amore con servizi fotografici e splendide copertine. Vive a Roma, la stessa città in cui Stefano D’Orazio ha costruito la sua carriera nel mondo della musica e in cui si sono svolti i funerali in forma privata. La favola d’amore tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio ha fatto innamorare anche i fan dell’ex volto storico dei Pooh.

Roby Facchinetti, due figlie dalla prima moglie Mirella: poi altri tre dal matrimonio con Giovanna Lorenzi

Per quanto riguarda la vita privata di D'Orazio, il batterista ha avuto storie importanti mai sfociate nelle nozze (una con la collega Lena Biolcati, l’altra con Emanuela Folliero). Ecco perché la proposta di matrimonio lasciò senza parole Tiziana Giardoni. Nessuno infatti avrebbe immaginato che D’Orazio avrebbe preso appuntamento con l’altare, a partire dai suoi amici. La romantica proposta è arrivata dal palco di un concerto dei Pooh all’Arena di Verona, che lei seguiva in tv da casa. Le nozze si sono celebrate il 12 settembre 2017 (giorno del 69esimo compleanno del musicista), dopo 10 anni di convivenza.

Sanremo 2021, salta l'omaggio a Stefano D'Orazio. Furioso Red Canzian: "Una cosa orrenda"

Il loro sentimento li ha tenuti uniti fino all’ultimo, fino alla morte di D’Orazio che, colpito da una malattia un anno prima, nel novembre 2020 è stato ricoverato per un peggioramento delle sue condizioni (dopo aver contratto il Covid). Tra le curiosità sul suo conto, il simpatico libro che ha raccontato il loro percorso verso l'altare ha un titolo curioso: Non mi sposerò mai! Come organizzare il matrimonio perfetto senza avere alcuna voglia di sposarsi. Dopo la morte di Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni ha rivelato di non averlo potuto abbracciare negli ultimi istanti, costretti a stare lontani per via del Covid.

Live Non è la D'Urso, tra gli ospiti di Barbara D'Urso c'è Tiziana: la vedova di Stefano D'Orazio dei Pooh

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.