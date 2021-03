Claudio Gioè, l'ex fidanzata è Pilar Fogliati: la sua imitazione dei dialetti romani diventata virale | Video

14 marzo 2021 a

Claudio Gioè è uno degli attori più popolari nel panorama del cinema e della tv italiana. Formatosi attraverso il teatro, che non ha mai abbandonato, ha poi partecipato a pellicole cinematografiche di successo e parallelamente interpretato numerosi ruoli in famose fiction televisive. Gioè è un fiero siciliano e non ha mai voluto rinunciare al suo forte accento palermitano, facendolo anzi diventare parte integrante della sua figura. Per quanto riguarda la sua vita privata, è piuttosto riservato.

L'unica relazione importante nota dell’attore è stata quella con la bella collega Pilar Fogliati. La coppia è stata unita per oltre quattro anni, e tra i due scorrevano parecchi anni di differenza visto che l’attrice di origini argentine è nata il 28 dicembre 1992. L’ex fidanzata ha raccontato a Caterina Balivo a Vieni da me, che la loro è stata un’intensa storia d’amore. I due non stanno più insieme da tempo e nel 2019 l’attrice ha detto di essere di nuovo fidanzata, ma non ha rivelato l’identità della persona che le sta a fianco.

Pilar Fogliati è nata ad Alessandria il 28 dicembre del 1992 (sotto il segno del Capricorno). Il padre e la madre dell’attrice infatti, sono andati in visita natalizia ad alcuni parenti piemontesi, lì hanno fatto nascere la bambina e subito dopo sono tornati a Roma. Il modo in cui Pilar si è avvicinata alla recitazione è davvero singolare. Da piccola non era mai stato un suo pensiero, ma a 14 anni, per aver preso brutti voti a scuola, la ragazzina è stata iscritta ad un corso di teatro dai suoi genitori. Da lì la svolta. Pilar è diventata famosa sul web soprattutto grazie al video sui dialetti romani. E da qui si è inventata vari personaggi: protagoniste quattro improvvisate pischelle romane, Uvetta di Roma centro, Flamy dei Parioli, Tazia di Ponte Milvio e Michela di Guidonia che raccontano cosa sia per loro la felicità.

