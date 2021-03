Chiara Frazzetto, la famiglia uccisa dalla mafia: poi il matrimonio con il poliziotto Paolo

14 marzo 2021 a

Chiara Frazzetto è una donna coraggiosa. La sua storia è davvero da raccontare. "Sono rimasta a Niscemi per amore. Non sono andata via da questo paese, dov'è stata distrutta tutta la mia famiglia, solo per lui, per Paolo". Chiara Frazzetto, il padre e il fratello uccisi dalla mafia, la madre suicidatasi cinque mesi dopo - tutti vittime del racket delle estorsioni - ha appena pronunciato il fatidico sì davanti a padre Angelo Catalano, frate cappuccino, che ha celebrato il matrimonio con il suo ragazzo, Paolo Presti, poliziotto.

Un "sì" pronunciato nella chiesa madre di Niscemi, la stessa dove si sono celebrati i funerali del padre e del fratello e poi quello della madre. Due tragedie nel giro di pochi mesi che avevano indotto Chiara a dire che avrebbe lasciato il paese dov'è nata e dove sono stati uccisi i suoi cari. Ma il destino ha voluto che queste due tragedie, che l'hanno sconvolta e lasciata sola, le facessero conoscere Paolo, ispettore di polizia a Niscemi, il quale assieme ai colleghi del commissariato ha svolto le indagini sugli assassini del padre e del fratello di Chiara che sono stati arrestati subito dopo il duplice omicidio.

"Sì - dice Paolo - è stato proprio il destino a farci incontrare, in un drammatico momento per Chiara. L'ho ascoltata più volte a casa e in commissariato dopo la tragedia avvenuta all'interno della loro gioielleria. Una frequentazione normale che poi si è trasformata in amicizia". I rapporti tra Chiara e Paolo si sono poi intensificati quando la madre della ragazza, minacciata anche lei dalle cosche del racket, decise di impiccarsi. "Siamo usciti un paio di volte, abbiamo parlato tanto - racconta Paolo nel suo elegante vestito da sposo - e abbiamo scoperto che ci amavamo. Quando ormai Chiara aveva stabilito che saremmo rimasti a Niscemi, abbiamo deciso di sposarci ed oggi siamo marito e moglie". Un racconto, questo, di qualche tempo fa. Domenica 14 marzo 2021 sarà ospite a Da noi a ruota libera su Rai1, nella trasmissione di Francesca Fialdini.

