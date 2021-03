Erasmo Genzini, la fidanzata è Federica Esposito: con lei è stato colpo di fulmine

14 marzo 2021 a

a

a

Erasmo Genzini è un giovane attore italiano, famosissimo ora al grande pubblico dopo il clamoroso successo della fiction Che Dio ci aiuti 6, andata in onda su Rai1 e che lo ha visto come protagonista insieme a Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon. Nato il 18 febbraio del 1991 in provincia di Napoli, fin da piccolo ha coltivato la passione per la recitazione; aveva solamente 8 anni quando ha cominciato a prendere lezioni a Castellammare di Stabia. Si è successivamente iscritto alla scuola di cinema, La Ribalta, e nel 2008 ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo nella serie O’ Professore.

Stasera in tv 16 luglio, Che Dio ci aiuti: ultima puntata della quinta serie

Per quanto concerne la sua vita privata, Erasmo Genzini è fidanzato con Federica Esposito da circa dieci anni. Lei è una studentessa e una modella; fra loro pare sia stato un colpo di fulmine folgorante. L’attore l’ha notata mentre camminava per strada e lei, dopo aver ricambiato il suo sguardo, lo ha contattato su Facebook il giorno seguente. "E' la ragazza che amo da quando eravamo poco più che adolescenti. Ci amiamo da quando io ho 20 anni e lei 16 - ha spiegato in una vecchia intervista -. Federica e la recitazione sono i miei due grandi amori, che sono andati di pari passo in questi anni. Quando ricevo un rifiuto, lei mi incoraggia a non mollare e, grazie a lei, ho trovato la forza per andare avanti". Tornando alla sua carriera, Genzini è stato nel cast di numerosi progetti di grande successo, a partire da L’Isola dei Pietro 2 e 3, passando poi per Sotto Copertura 2, Il clan dei camorristi, La Squadra, Un posto al sole, Leonardo e Buongiorno mamma. Insieme alla sua famiglia, gestisce anche dei negozi di bikini di loro produzione: AnnaB. Insomma, per la serie: non c'è solo la recitazione.

Da noi a ruota libera, tra gli ospiti di Francesca Fialdini c'è Renga: poi i Bollani, Gioè e Genzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.