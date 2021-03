Stefano Bollani, ora l'amore con Veronica Cenni: prima i figli Leone e Frida con Petra Magoni

14 marzo 2021 a

a

a

Stefano Bollani è uno dei musicisti più importanti in Italia. Nato a Milano il 5 dicembre 1972, è un compositore, pianista e cantante italiano, attivo anche come scrittore, attore, umorista e showman. Ha una sorella di nome Manuela nata ad Alba in Piemonte. A causa del lavoro dei suoi genitori, Stefano ha vissuto nel corso della sua vita in diverse città italiane. A Firenze all’età di 6 anni ha imparato a suonare il pianoforte. Allo stesso tempo ha studiato con Luca Flores, Mauro Grossi e Franco D’Andrea e nel 1993 si è diplomato al Conservatorio Luigi Cherubini sotto la guida del maestro napoletano Antonio Caggiula.

Video su questo argomento Bollani in tv con "Via dei matti numero 0" tra musica e amici TMNews

Per quanto riguarda la sua vita privata, Stefano Bollani è stato sposato con Petra Magoni, dalla quale ha avuto due figli: Leone e Frida. Dopo essersi separato dalla sua prima moglie, Stefano si è sposato con l’attrice Valentina Cenni, di 10 anni più giovane di lui.

Tornando alla sua carriera musicale, la svolta per Bollani è arrivata grazie all’incontro con Enrico Rava, che lo ha voluto al suo fianco nel 1996. Insieme a lui ha tenuto centinaia di concerti in tutto il mondo e ha inciso più di quindici dischi, a partire da Certi angoli segreti (1998), Rava Plays Rava e Shades of Chet (1999). Sempre nello stesso periodo ha iniziato a suonare anche con alcuni dei più importanti jazzisti italiani: Paolo Fresu, Roberto Gatto ed Enzo Pietropaoli. A fine anni ’90, Stefano ha pubblico anche diversi album: Gnòsi delle fànfole, Mambo italiano, L’orchestra del Titanic e Passatori. Inoltre è stato per due volte ospite del Festival di Sanremo: la prima volta nel 2007 quando ha accompagnato al piano Johnny Dorelli nel brano Meglio così e la seconda volta nel 2013 al fianco di Caetano Veloso. L’artista ha lavorato anche in radio, Bollani è stato ideatore e conduttore della trasmissione Il Dottor Djembè, via dal solito tam tam. In televisione è stato ospite fisso di Renzo Arbore nel programma Meno siamo meglio stiamo (Rai 1, 2005). Ora torna in Tv su Rai 3 con un nuovo programma intitolato Via Dei Matti Numero 0, proprio con sua moglie Veronica Cenni.

Da noi a ruota libera, tra gli ospiti di Francesca Fialdini c'è Renga: poi i Bollani, Gioè e Genzini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.