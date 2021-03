Arisa, lacrime a Domenica In dopo il filmato sul fidanzato. Mara Venier nel panico: la cantante inconsolabile

14 marzo 2021 a

a

a

Fuori programma durante la puntata di Domenica In di domenica 14 marzo, in onda su Rai1 condotta come sempre da Mara Venier. La conduttrice ha mandato un filmato in cui l'ospite, Arisa, appariva insieme al suo attuale fidanzato, Andrea Di Carlo, con il quale dovrebbe convolare a nozze il prossimo settembre.

Domenica In a Sanremo, gaffe di Mara Venier con Arisa: "Sei felice in amore". Ma lei cambia discorso

Al rientro in studio tuttavia è successa una cosa inaspettata: Arisa infatti si è messa a piangere, lasciando un po' interdetta la stessa Venier, che le ha chiesto: "Ma scusa questo ragazzo ti fa piangere?", ha detto. Arisa a questo punto ha replicato: "No, lui è una bella persona, spero che qualcuno riesca a decidere il meglio per me. A volte io non sono in grado", ha affermato la cantante ancora in lacrime. Di Carlo ha avuto tre figli da una precedente relazione: Tommaso, Matteo e Davide. Sempre relativamente alla vita privata della cantante, Arisa ha confessato in una vecchia intervista al Corriere della Sera di essersi sottoposta a piccoli interventi per piacere agli altri: "Ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà - ha spiegato -. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano: è proprio sicura?". Sempre a Il Corriere della Sera, nell’ottobre 2020, ha raccontato: “Mio padre ha sempre avuto gli animali e capitava che portasse a pascolare le pecore vicino alla strada dove passava l’autobus con i miei amici - ha rivelato -. Loro hanno iniziato a chiamarmi pecora, a dirmi che puzzavo". Insomma, una infanzia per certi versi davvero non facile. Ora la felicità sia nella vita privata che nella carriera, anche se sulla storia con Andrea Di Carlo, Arisa ha lasciato di nuovo un velo di mistero. I due si dovrebbero sposare il prossimo settembre.

Mara Venier, Domenica In ci sarà: negativi tutti i tamponi dopo la positività al Covid di Strabioli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.