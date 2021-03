Francesco Renga, il rapporto con l'ex compagna Ambra Angiolini: "Mai smesso di essere famiglia"

14 marzo 2021 a

Francesco Renga, all'anagrafe Pierfrancesco è uno dei cantanti più popolari nel panorama della musica italiana. Nato a Udine nel 1968, è poi cresciuto a Brescia. La mamma di Francesco è siciliana, mentre il papà è originario della Sardegna. Renga ha fondato a soli 15 anni la sua prima band: i Modus Vivendi.

Dopo meno di un anno Francesco partecipa insieme al gruppo al concorso Deskomusic; gareggiano insieme a loro anche un’altra band, i Precious Time, che, affini artisticamente al talento bresciano, lo prenderanno tra le loro fila. In un altro concorso di band musicali, conobbe i Timoria: Renga entrò in formazione restandoci per tredici anni, tempo nel quale Renga ha sviluppato il proprio talento artistico. Nel 1997 iniziano a nascere dei dissapori interni tra Renga e il chitarrista Omar Pedrini, ai quali segue la separazione del cantante dal resto del gruppo. Inizia così la carriera da solista, che sarà costellata da numerosi successi. Uno di questi è rappresentato da Angelo, canzone con la quale nel 2005 ha vinto la 55esima edizione del Festival di Sanremo. Per quanto riguarda la sua vita privata, Renga ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo.

La fine del rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015. Nonostante tutto in diverse interviste sia Francesco Renga che Ambra Angiolini hanno raccontato di essere rimasti in ottimi rapporti. "Mai smesso di essere una famiglia", ha raccontato la stessa Ambra recentemente, dopo aver difeso il marito dalle accuse di Willie Peyote durante l'ultimo Sanremo. Francesco Renga ha dichiarato di essere un bravo cuoco. Ha ereditato la passione per la cucina dal padre e adora cucinare per amici e per la famiglia. Prima di intraprendere la carriera di cantante, Francesco Renga per anni ha gestito un negozio di calzature femminili.

