Da noi a ruota libera, tra gli ospiti di Francesca Fialdini c'è Renga: poi i Bollani, Gioè e Genzini

Ospiti e racconti sempre interessanti nel pomeriggio di Rai1. Nuovo appuntamento infatti con Francesca Fialdini e il suo programma Da noi A ruota libera, in onda domenica 14 marzo alle 17.20. La conduttrice questa settimana avrà ospite in studio il cantautore Francesco Renga, reduce dal Festival di Sanremo con la canzone Quando trovo te, con cui ripercorrerà i momenti più intensi della sua vita e della sua carriera artistica ricca di soddisfazioni.

Ci sarà spazio, poi, anche per il maestro Stefano Bollani e la moglie, l’attrice Valentina Cenni, che, alla vigilia del nuovo programma co-condotto su Rai3 dal titolo Via Dei Matti Numero 0, racconteranno come è nata la loro storia d’amore e il loro connubio artistico. E ancora, il protagonista della nuova fiction di Rai1 Makari Claudio Gioè, per parlare di sé e della sua amata Sicilia, dove è ambientata la serie tv che sta per debuttare. Ospite del programma anche l’attore Erasmo Genzini, tra i protagonisti di Che Dio ci aiuti 6, che sarà in studio per festeggiare il grande successo della serie tv che ha avuto come protagonisti Elena Sofia Ricci, Gianmarco Saurino, Francesca Chillemi e Diana Del Bufalo.

Infine la storia di Chiara Frazzetto, figlia e sorella di vittime di mafia, che nonostante tutto ha imparato a vivere, resistere e a ricordare la storia della sua famiglia: perché il dialogo con "persone comuni", personaggi e artisti del nostro tempo che hanno una storia interessante da raccontare e la volontà di farlo senza filtri restano al centro del programma, con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni. Appuntamento dunque su Rai1 a partire dalle 17,20 nel salotto di Francesca Fialdini, tornata due settimane fa in studio dopo essere guarita dal Covid. Nelle due puntate in cui si è collegata via Skype, a condurre la trasmissione è stato il cantante Nek.

