Aiello, dalla laurea alla Luiss alla passione per le donne: "Sono sempre assatanato"

Antonio Aiello, più semplicemente Aiello, è uno dei cantanti più in voga del momento nel panorama della musica italiana e ha preso parte anche all'ultimo festival di Sanremo con la canzone Ora, classificatasi al penultimo posto ma molto ascoltata nelle radio. Ha ottenuto il primo disco di platino con il singolo Arsenico con oltre 70.000 copie vendute.

Aiello, Ora: una storia passata. La laurea in Scienze della comunicazione e in Economia | Video

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo il diploma al liceo scientifico ha ottenuto una laurea triennale all’Università della Calabria in scienze della comunicazione l’Unical e una magistrale in Economia alla Luiss. Nel 2011 è partito per l’Australia, alla ricerca di contaminazioni e ha vissuto per diversi mesi a Sydney dove ha suonato con una band locale. Ha appunto raggiunto il successo nel 2019 con il singolo Arsenico. Gli ultimi brani usciti sono Vienimi (a ballare) che è stato certificato disco d’oro da Fimi per aver venduto già oltre 35.000 copie. In una recente intervista ha confessato la sua grande passione per le donne. “Fidanzato? No. Innamorato? In questo momento no. Assatanato? Sempre. Super dotato? No, però sono contento. Piaci alle femmine? Pare di sì. A te piacciono le femmine? Sì, tanto”, ha confidato. Su di lui continuano tuttavia le voci su un presunto flirt con la ex compagna di Leonardo Pieraccioni, l'attrice Laura Torrisi, che però non è stato mai confermato.

Nella prima serata del festival di Sanremo 2021, Aiello è stato accusato di aver calcato troppo la voce arrivando ad “urlare” nella parte finale del brano. Il ragazzo si è giustificato dicendo che l’emozione che gli provoca cantare questa canzone (completamente tratta da una sua vera relazione passata) lo ha portato a strafare. Il brano Ora infatti parla di una storia del passato che lo tormenta ancora, che lo influenza nelle nuove conoscenze. La paura di soffrire di nuovo dopo aver sofferto molto per una storia finita, è il motivo dominante del brano. Tra le altre curiosità, Aiello è tifoso dell’Inter.

