Noemi, l'amore con Gabriele Greco e il desiderio di avere figli: "Noi donne nasciamo per essere madri"

14 marzo 2021 a

a

a

Noemi è una delle più caratteristiche voci della musica italiana, protagonista pure al Festival di Sanremo 2021 con la canzone Glicine. Nata a Roma il 25 gennaio del 1982 sotto il segno dell’Acquario, è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato al talent musicale X Factor (nel 2009), sotto la guida del maestro Morgan. Il suo vero nome non è Noemi, ma Veronica Scopelliti. Il suo nome d’arte è stato scelto perché la madre, in origine, la voleva proprio chiamare così, ma poi ha cambiato idea all'ultimo momento.

Una nuova Noemi all'Ariston: merito della dieta e dell'allenamento Tabata. Il rinnovamento è nella canzone Glicine

Tra le curiosità sul suo conto, nel 2017 è entrata nel Guinness dei Primati per aver eseguito il più alto numero di concerti in un giorno: 9 appena in 12 ore. A soli 19 mesi ha prestato il volto ad una campagna pubblicitaria della Pampers. Per quanto riguarda la sua vita privata, Noemi ha una storia d'amore dal 2008 a Gabriele Greco. Erano una coppia già da prima che il musicista entrasse a far parte della sua band, cosa che per loro ha rappresentato una scelta azzardata, ma che poi si è rivelata quella giusta: “Abbiamo fatto di tutto perché non succedesse, ma poi il bassista precedente del gruppo se n’è andato. In realtà, funziona tutto benissimo - ha raccontato in una vecchia intervista a Panorama - fa il suo lavoro e basta. Non è afflitto da egomania e non gliene frega niente di essere la primadonna".

Sanremo 2021, vincono i Maneskin: il rock trionfa al Festival

Nel luglio 2018 i due si sono sposati proprio a Roma, nella Basilica di San Lorenzo in Lucina. Relativamente ai figli, sembra proprio che Noemi non veda l’ora di diventare mamma: “Noi donne siamo nate per essere madri; rispetto chi non vuole figli - ha sottolineato a Io Donna sempre nel 2018 -, ma per me il motivo per cui si nasce è proprio questo". Nel 2020 ha adottato il Metodo Tabata per dimagrire, con risultati sorprendenti come appurato in occasione dell'ultimo Sanremo.

Mara Venier, Domenica In ci sarà: negativi tutti i tamponi dopo la positività al Covid di Strabioli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.