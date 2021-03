Non è l'Arena, dai furbetti del vaccino al caso di Fabrizio Corona

14 marzo 2021 a

Stasera in tv, domenica 14 marzo, su La7 nuovo appuntamento con Non è l'Arena, il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Inizio alle ore 20.30 per una puntata che si annuncia particolarmente intensa e incentrata soprattutto sui vaccini e sull'emergenza Covid 19. I dati della pandemia in Italia sono purtroppo di nuovo in crescita, ma ci sono anche i problemi legati alla somministrazione dei vaccini. Non solo la mancanza di dosi e una campagna lenta rispetto ad altri paesi, ma non mancano i furbetti.

Quelli che riescono a farsi inoculare il farmaco anche se non ne avrebbero diritto. Le telecamere del programma condotto da Massimo Giletti spaziano da nord a sud e permettono di scoprire come diverse categorie hanno trovato la scorciatoia per sottoporsi al vaccino in anticipo rispetto ai tempi. In puntata saranno affrontati i casi di Milano, ma si tornerà a parlare anche della Sicilia con un nuovo collegamento da Polizzi Generosa. Non è l'Arena affronterà anche il caso della Calabria, la regione che sembra essere nella situazione peggiore anche a causa delle complesse condizioni della sanità. Al dibattito parteciperanno Pierpaolo Sileri, Gabriella Giammanco, Luigi De Magistris, Dina Lauricella , Alessandro Cecchi Paone e Giovanna Roschetti.

Per la puntata di questa sera è annunciata anche una esclusiva. Massimo Giletti, infatti, intervisterà Caterina Arena. E' la moglie di Stefano Paternò, il militare morto per un arresto cardiaco nella notte tra lunedì e martedì poco dopo la somministrazione del vaccino anti Covid di Astrazeneca, nella base militare Augusta, nel Siracusano.

Ma non solo Covid. Massimo Giletti affronterà di nuovo anche la vicenda di Fabrizio Corona. Verranno trasmessi filmati molto particolari a seguito degli ultimi sviluppi e del ricovero in psichiatria. Su questo argomento è annunciata la partecipazione di Sandra Amurri, Luca Telese, Ivano Chiesa, Alessandro Sallusti e Gabriella Previtera, mamma di Corona.

